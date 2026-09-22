Donald Trump llega a la Asamblea General de la ONU con el mundo en tensión

La Asamblea General de la ONU empezó este martes, 22 de septiembre, a la espera del discurso de Donald Trump, acérrimo crítico de una institución a la que acusa de ser incapaz de resolver los conflictos en el mundo, justo cuando él mismo parece estar atascado en su guerra en Irán.
En su última asamblea como secretario general de la ONU, el portugués António Guterres trazó un panorama sombrío del estado del mundo y pidió colaboración entre las potencias. Las grandes petroleras han tratado a la atmósfera como un “vertedero” durante décadas y han “sacado beneficios de las consecuencias”, dijo Guterres en su último discurso ante los estados miembros.
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