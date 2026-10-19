Donald Trump cae a su mínimo histórico de aprobación: solo el 33 % respalda su gestión antes de las elecciones

La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó al 33 % entre los adultos estadounidenses, su nivel más bajo registrado, según una encuesta de Ipsos, The Washington Post y ABC News publicada a dos semanas de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre de 2026.
El sondeo, realizado en un contexto de preocupación por el costo de vida y el aumento de los combustibles durante la guerra contra Irán, muestra que el 66 % desaprueba la gestión del mandatario, mientras que el 52 % expresa un rechazo firme. Los resultados se conocen cuando el Partido Republicano busca conservar el control del Congreso y el Senado.