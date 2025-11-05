Video | El potente discurso de Mamdani tras ganar la Alcaldía de Nueva York en el que no olvidó a Trump: “Sube el volumen”

Nueva York eligió el martes a Zohran Mamdani como su nuevo alcalde, un migrante de 34 años musulmán, nacido en Uganda en una familia de origen indio que lo trajo a Estados Unidos cuando era un niño y que hace 7 años (2018) se convirtió en ciudadano estadounidense.
La victoria de Mamdani, un carismático outsider progresista en las toldas del Partido Demócrata que sentó las bases de su campaña en una exitosa estrategia masiva e innovadora en las redes sociales, venció al establishment representado en su rival, el exgobernador Andrew Cuomo que aunque también demócrata, se lanzó como independiente (perdió las primarias demócratas con Mamdani) y terminó recibiendo el “respaldo” parcial de un desesperado Donald Trump que encontró en el ahora alcalde de la Gran Manzana su antípoda política.