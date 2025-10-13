Con tres “imprecisiones” del presidente, ministro de Costa Rica deja a Petro como un mentiroso internacional

Desde Costa Rica desmienten al presidente Gustavo Petro, quien mostró de forma victoriosa una incautación de droga realizada al parecer por autoridades colombianas “sin disparar misiles”. El mandatario colombiano habría cometido varias imprecisiones en su anuncio.
Así lo reveló el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, quien a través de un audio enviado al medio La Nación desmintió la publicación en redes sociales del presidente colombiano.
El funcionario costarricense hizo alusión a tres imprecisiones cometidas por Petro. “Sin matar a nadie”. “Sin disparar misiles. Caen 2,7 toneladas en una lancha rápida, que iba rumbo a Costa Rica por el océano Pacífico, por donde va la inmensa mayoría de la cocaína colombiana”, fue lo que escribió el jefe de Estado colombiano en su cuenta de X agregando que hubo cinco colombianos capturados vivos.