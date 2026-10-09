Delcy Rodríguez, como Maduro, adelanta la Navidad en Venezuela: ¿cuándo comienza?

La Navidad volverá a comenzar antes de diciembre en Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que las celebraciones de este año arrancarán el próximo 1 de noviembre, una decisión que retoma una práctica promovida durante el Gobierno de Nicolás Maduro.
El anuncio se produjo este jueves, durante la instalación de la 82.ª asamblea anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras). La intervención de Rodríguez fue transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
“Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad”, afirmó la mandataria encargada, quien explicó que la temporada busca impulsar la actividad económica y contribuir al ánimo de los venezolanos.