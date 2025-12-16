x

“¡Cuidadito!”: Maduro advierte a José Antonio Kast que no se

meta con los venezolanos en Chile

Nicolás Maduro lanzó una dura advertencia al mandatario electo de Chile y cuestionó su discurso migratorio, al tiempo que invitó a los venezolanos a regresar al país con apoyo del Gobierno.

  • Nicolás Maduro lanzó una advertencia a José Antonio Kast por su discurso sobre migración en Chile. FOTO: AFP.
    Nicolás Maduro lanzó una advertencia a José Antonio Kast por su discurso sobre migración en Chile. FOTO: AFP.
  • José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile. FOTO: tomada de X, @joseantoniokast.
    José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile. FOTO: tomada de X, @joseantoniokast.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 9 horas
Nicolás Maduro lanzó este lunes una advertencia al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, a quien pidió no “meterse” con los migrantes venezolanos que residen en ese país. El mensaje se da en medio de las críticas del líder chileno a la migración irregular, uno de los ejes centrales de su discurso político.

Conozca: ¿Latinoamérica está girando a la derecha? El mensaje que deja el triunfo de Kast en Chile

Durante su programa televisivo Con Maduro+, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el gobernante venezolano calificó a Kast de “pinochetista convicto y confeso” y le advirtió que evite cualquier acción contra ciudadanos venezolanos en Chile. “Cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan”, expresó Maduro, quien insistió en que los migrantes tienen derechos que deben ser garantizados por la Constitución chilena.

En ese contexto, Maduro invitó “con mucho respeto” a sus compatriotas a regresar a Venezuela y anunció un plan especial de apoyo para los venezolanos en Chile que deseen retornar mediante el programa gubernamental Vuelta a la Patria. La iniciativa será coordinada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y la presidenta del programa, Camilla Fabri, e incluirá apoyo logístico y transporte.

Lea también: Él es José Antonio Kast, el ultraderechista que gobernará en Chile: pinochetista, provida y antiinmigrante

El mandatario aseguró que el Gobierno venezolano respaldará a todos los migrantes que decidan volver al país y afirmó que, de contar con los recursos, enviaría aviones para facilitar el retorno gratuito de sus ciudadanos. Previamente, Maduro sostuvo que el “nazifascismo” intenta “imponerse otra vez” en Chile tras la victoria electoral de Kast.

Las declaraciones se producen luego del triunfo del líder ultraderechista en las elecciones presidenciales chilenas, resultado que, según el dirigente chavista Diosdado Cabello, se explica por la “tibieza” del gobierno de Gabriel Boric. Kast, quien asumirá la Presidencia en marzo, se convertirá en el primer mandatario abiertamente pinochetista desde el fin de la dictadura hace 35 años.

José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile. FOTO: tomada de X, @joseantoniokast.
José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile. FOTO: tomada de X, @joseantoniokast.

La política migratoria es uno de los pilares del programa de Kast. Durante la campaña, propuso medidas de control fronterizo bajo el plan denominado Escudo Fronterizo, que contempla la instalación de muros, zanjas, drones con reconocimiento facial y radares térmicos, así como el uso de la fuerza del Estado en la frontera. También anunció sanciones a empleadores que contraten migrantes en situación irregular y restricciones para el alquiler de viviendas a esta población.

Internacional
Política
Inmigrantes
guerra
alerta
Migrantes
Chile
Venezuela
Nicolás Maduro
José Antonio Kast
