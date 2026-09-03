Investigan si cuerpo hallado en México corresponde al de una colombiana reportada como desaparecida

Sin embargo, las autoridades no han emitido una declaración sobre los motivos del viaje de la colombiana, mientras que la identificación de los restos permanece bajo responsabilidad de los médicos forenses.

Se trata de Tatiana Vanessa Almanza García , cuya familia había perdido su rastro mientras tras viajar por varios estados del país azteca.

Las autoridades mexicanas intentan establecer si el cuerpo localizado en Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, corresponde al de una colombiana de 32 años que había sido reportada como desaparecida el 28 de agosto de 2026.

La ficha de búsqueda indica que Tatiana tenía 32 años, era de tez morena y de contextura robusta. Tenía un tatuaje en el brazo izquierdo con el nombre “Jerónimo”, además de otro en la columna con la frase “made in hell” y uno más en el glúteo, que sería la figura de un ángel. También tenía cicatrices producto de operaciones estéticas en el busto y el abdomen.

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En el momento de su desaparición, vestía una blusa de mezclilla de color azul, jeans y tenis. Además, portaba una cadena delgada de oro y aretes pequeños. En su vida cotidiana, solía usar una bolsa de correa pequeña.

La Fiscalía de San Luis Potosí explicó a medios mexicanos que las condiciones en las que fue encontrado el cadáver impiden una identificación inmediata, por lo que las autoridades trabajan para establecer su identidad.

Señaló, además, que el cuerpo hallado presenta similitudes físicas con las de la joven de 32 años. Sin embargo, por el momento no se puede emitir un veredicto sobre si realmente corresponde a Tatiana Vanessa Almazán, cuyo reporte de desaparición fue emitido por su hermana desde Colombia mediante videoconferencia.