Investigan si cuerpo hallado en México corresponde al de una colombiana reportada como desaparecida

Las autoridades mexicanas intentan establecer si el cuerpo localizado en Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, corresponde al de una colombiana de 32 años que había sido reportada como desaparecida el 28 de agosto de 2026.
Se trata de Tatiana Vanessa Almanza García, cuya familia había perdido su rastro mientras tras viajar por varios estados del país azteca.
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Sin embargo, las autoridades no han emitido una declaración sobre los motivos del viaje de la colombiana, mientras que la identificación de los restos permanece bajo responsabilidad de los médicos forenses.