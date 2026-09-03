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Investigan si cuerpo hallado en México corresponde al de una colombiana reportada como desaparecida

Tatiana Vanessa Almanza García fue reportada como desaparecida el 28 de agosto tras ser vista por última vez en el estado de San Luis Potosí.

  • Hallaron cuerpo en México que podría ser de Tatiana Vanessa Almanza García. FOTOS: Tomadas de redes sociales
    Hallaron cuerpo en México que podría ser de Tatiana Vanessa Almanza García. FOTOS: Tomadas de redes sociales
El Colombiano
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hace 2 horas
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Las autoridades mexicanas intentan establecer si el cuerpo localizado en Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, corresponde al de una colombiana de 32 años que había sido reportada como desaparecida el 28 de agosto de 2026.

Se trata de Tatiana Vanessa Almanza García, cuya familia había perdido su rastro mientras tras viajar por varios estados del país azteca.

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Sin embargo, las autoridades no han emitido una declaración sobre los motivos del viaje de la colombiana, mientras que la identificación de los restos permanece bajo responsabilidad de los médicos forenses.

La ficha de búsqueda indica que Tatiana tenía 32 años, era de tez morena y de contextura robusta. Tenía un tatuaje en el brazo izquierdo con el nombre “Jerónimo”, además de otro en la columna con la frase “made in hell” y uno más en el glúteo, que sería la figura de un ángel. También tenía cicatrices producto de operaciones estéticas en el busto y el abdomen.

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En el momento de su desaparición, vestía una blusa de mezclilla de color azul, jeans y tenis. Además, portaba una cadena delgada de oro y aretes pequeños. En su vida cotidiana, solía usar una bolsa de correa pequeña.

La Fiscalía de San Luis Potosí explicó a medios mexicanos que las condiciones en las que fue encontrado el cadáver impiden una identificación inmediata, por lo que las autoridades trabajan para establecer su identidad.

Señaló, además, que el cuerpo hallado presenta similitudes físicas con las de la joven de 32 años. Sin embargo, por el momento no se puede emitir un veredicto sobre si realmente corresponde a Tatiana Vanessa Almazán, cuyo reporte de desaparición fue emitido por su hermana desde Colombia mediante videoconferencia.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Ya fue identificado el cuerpo encontrado en Villa de Reyes, San Luis Potosí?
No. Las autoridades mexicanas todavía no han confirmado la identidad del cuerpo localizado en Villa de Reyes, debido a las condiciones en las que fue encontrado. Los médicos forenses trabajan para establecer si corresponde a Tatiana Vanessa Almazán García.
¿Por qué todavía no se ha confirmado que el cuerpo sea el de Tatiana Vanessa Almazán?
La identificación no ha podido realizarse de manera inmediata debido a las condiciones en las que fue encontrado el cadáver. Aunque existen similitudes físicas con la colombiana de 32 años, estas no son suficientes para confirmar su identidad.
¿Dónde fue encontrado el cuerpo que podría corresponder a Tatiana Vanessa Almazán?
El cuerpo fue localizado en Villa de Reyes, municipio del estado mexicano de San Luis Potosí. Las autoridades investigan si los restos corresponden a la colombiana reportada como desaparecida.

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