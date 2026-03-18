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Cuba restablece la energía tras su sexto apagón nacional y casi 30 horas sin luz

Tras un apagón nacional de casi 30 horas, Cuba restablece parcialmente el servicio eléctrico, pero la baja generación, la falta de combustible y los cortes prolongados mantienen en incertidumbre a millones de habitantes, especialmente en La Habana.

  • Cuba restablece energía tras su sexto apagón nacional. Foto: AFP
    Cuba restablece energía tras su sexto apagón nacional. Foto: AFP
  • Cuba restablece energía tras su sexto apagón nacional. Foto: AFP
    Cuba restablece energía tras su sexto apagón nacional. Foto: AFP
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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El regreso de la electricidad a Cuba avanza, pero lo hace a medias y con incertidumbre. Tras un apagón generalizado que dejó a la isla a oscuras durante casi 30 horas, el sistema eléctrico comenzó a reconectarse gradualmente este martes, en medio de una crisis energética que sigue marcando la vida cotidiana de millones de personas.

En La Habana, donde viven cerca de 1,7 millones de habitantes, el servicio empezó a restablecerse de forma parcial, primero alcanzó al 45 % de los hogares y luego llegó a cerca del 55 %, según datos oficiales. Sin embargo, tener luz no significa estabilidad. Los cortes continúan en amplias zonas debido a la baja capacidad de generación.

Aunque el sistema eléctrico nacional logró reconectarse de extremo a extremo, desde Pinar del Río hasta el oriente del país, las autoridades aún no han explicado qué provocó la desconexión total. “No detectaron ninguna avería en la red”, indicaron, dejando más preguntas que respuestas en un país acostumbrado a los apagones.

En las calles, la preocupación es cotidiana. El temor se mide en alimentos que se dañan y rutinas interrumpidas. “El temor es siempre que el apagón se dilate y que se te eche a perder lo poco que tienes en el frío (heladera), porque todo está caro”, contó a AFP Olga Suárez, una jubilada de 64 años en el barrio Vedado. Su testimonio conecta con una realidad repetida, “Por lo demás, ya uno está acostumbrado, porque aquí casi todo el tiempo te acuestas y te levantas sin luz”.

Entérese: Presión en pleno colapso: EE. UU. intensifica su postura mientras Cuba se queda sin luz

Detrás del colapso hay un sistema energético envejecido. Buena parte de las termoeléctricas supera los 40 años de funcionamiento, lo que aumenta la frecuencia de fallas. A esto se suma un factor más reciente, la escasez de combustible. El especialista de la Unión Eléctrica, Linel Cruz, explicó que el restablecimiento ha sido “complejo” porque los motores que aceleran la recuperación operaron con limitaciones por falta de diésel.

Cuba restablece energía tras su sexto apagón nacional. Foto: AFP
Cuba restablece energía tras su sexto apagón nacional. Foto: AFP

Lea también: Cuba otra vez sin electricidad: apagón afecta La Habana y gran parte de la isla

Ese déficit energético tiene un origen político y económico. Desde enero, el gobierno de Donald Trump suspendió los envíos de petróleo desde Venezuela y amenazó con sanciones a países que abastezcan a la isla, lo que ha reducido drásticamente el combustible disponible. Washington justifica estas medidas al considerar a Cuba una “amenaza excepcional” para su seguridad nacional.

En respuesta, el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha implementado medidas de emergencia, racionamiento de gasolina, suspensión de la venta de diésel e incluso recortes en servicios hospitalarios. Aun así, el impacto es evidente, la economía, ya golpeada, se encuentra prácticamente paralizada.

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El apagón de esta semana no es algo excepcional. Es el sexto en apenas 18 meses y ocurre en un contexto donde los cortes ya eran parte del día a día, hasta 15 horas sin luz en la capital y hasta 48 en algunas provincias. Recuperar completamente el sistema eléctrico requeriría inversiones de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, una cifra fuera del alcance del país.

Mientras tanto, la combinación de infraestructura obsoleta, falta de combustible y tensiones internacionales, especialmente con la presión de Estados Unidos, sigue alimentando la crisis. En la calle, la paciencia empieza a agotarse. En los últimos días se han registrado protestas en varias zonas de la isla, reflejo de un malestar social que crece al ritmo de los apagones.

*Con información de AFP

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos apagones generales ha tenido Cuba recientemente?
En los últimos 18 meses, Cuba ha sufrido seis desconexiones totales de su sistema eléctrico nacional. Estos eventos son causados por la combinación de plantas termoeléctricas obsoletas y la escasez crítica de combustible para los motores de generación.
¿Por qué hay escasez de combustible en Cuba este 2026?
El desabastecimiento se debe principalmente a la suspensión de envíos de petróleo desde Venezuela y a las recientes amenazas de sanciones por parte del gobierno de EE. UU. hacia cualquier país o naviera que suministre crudo a la isla.

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