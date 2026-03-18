Cuba restablece la energía tras su sexto apagón nacional y casi 30 horas sin luz

El regreso de la electricidad a Cuba avanza, pero lo hace a medias y con incertidumbre. Tras un apagón generalizado que dejó a la isla a oscuras durante casi 30 horas, el sistema eléctrico comenzó a reconectarse gradualmente este martes, en medio de una crisis energética que sigue marcando la vida cotidiana de millones de personas. En La Habana, donde viven cerca de 1,7 millones de habitantes, el servicio empezó a restablecerse de forma parcial, primero alcanzó al 45 % de los hogares y luego llegó a cerca del 55 %, según datos oficiales. Sin embargo, tener luz no significa estabilidad. Los cortes continúan en amplias zonas debido a la baja capacidad de generación. Aunque el sistema eléctrico nacional logró reconectarse de extremo a extremo, desde Pinar del Río hasta el oriente del país, las autoridades aún no han explicado qué provocó la desconexión total. “No detectaron ninguna avería en la red”, indicaron, dejando más preguntas que respuestas en un país acostumbrado a los apagones.

Cuba restablece energía tras su sexto apagón nacional. Foto: AFP