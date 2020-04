La pandemia debilita a Trump y redefine la carrera a la Casa Blanca

Los habitantes de Nueva York, ciudad que nunca quiere dormir, decía Octavio Paz, escritor y poeta mexicano, no gustan pronunciar la palabra “muerte”. “Quema sus labios”. Ya no más. En las últimas semanas se ha impuesto más de seis mil veces y ha cambiado el paisaje de una ciudad consagrada a la vida: las calles lucen vacías; el Central Park no es más un paraíso idílico: en sus campos verdes solo alumbra el blanco de unas carpas destinadas a los enfermos por coronavirus.

Es la isla de Hart a la que Nueva York regresa cuando el terror la supera: allí resguardó en cuarentena y enterró a enfermos de Gripe Española, viruela y tuberculosis; allí ha ido olvidando, desde el siglo XIX, a aquellos que nadie reclama en las morgues, que no tienen, como en el mito griego, una última moneda de plata. Allí comenzó a sepultar, hace una semana y en filas de diez ataúdes, a las víctimas de una pandemia que le causará a Estados Unidos las muertes que no ha sufrido en ninguna guerra desde 1945.

Las palabras parecen agotarse. Del “todo está controlado” a “habrá muchos muertos” de Donald Trump pasaron tres meses y más de 20 mil víctimas. “Estamos en un momento extraño”, alcanzó a decir Bernie Sanders de la realidad antes de renunciar a su candidatura para las primarias demócratas. En su discurso de despedida se abstuvo de retirar su nombre y su imagen de los tarjetones. Su batalla, dijo, será fortalecer unas ideas que pueden definir el rumbo de Estados Unidos después del virus.