Condenan a 40 años de cárcel al pandillero que orquestó el asesinato de Tupac; así reaccionó al escuchar la sentencia

Duane “Keffe D” Davis, un exlíder de una pandilla de Los Ángeles, fue sentenciado este martes por la justicia de Estados Unidos a una condena de por lo menos cuarenta años de cárcel por el asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996.

El fallo de un tribunal en Las Vegas tuvo lugar después de que un jurado encontrara a Davis culpable por el crimen tras horas de deliberación en agosto.

“No puedes arrebatarle un hombre a su familia”, dijo la jueza Carli Kierny, antes de sentenciarlo a dos penas que pueden ir de un mínimo de 20 años hasta la cadena perpetua por el asesinato.

La defensa de Davis dijo que apelará la decisión.

“Nos tomó 30 años, pero ahora vas a enfrentar a la justicia por lo que hiciste el 7 de septiembre de 1996”, agregó la magistrada.

Antes de la sentencia, la corte escuchó testimonios de familiares del rapero.

“Él no era solo mi hermano mayor, era también mi figura paternal”, dijo entre sollozos Sekyiwa Shakur, hermana del cantante.

“Fue duro sentarse a escuchar una y otra vez a alguien describiendo detalladamente cómo cazaron a Tupac Amaru Shakur y lo asesinaron”, agregó.

Shakur agregó que su madre “lo crió para ser un activista por los derechos humanos, alguien que defendiera a los más débiles”.