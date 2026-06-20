Cuenta regresiva en Perú: así se juega el último capítulo de las elecciones, ¿en qué va el conteo?

Los peruanos están próximos a conocer quién será el sucesor del presidente José María Balcázar. La segunda vuelta se llevó a cabo el 7 de junio, cuando millones de ciudadanos acudieron a los centros de votación para elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
Desde entonces se ha desarrollado un largo proceso de escrutinio que aún debe ser revisado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mientras que la organización de los comicios y el conteo de votos están a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).