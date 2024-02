Año a año el Comité del Premio Nobel concede su distinción a personajes destacados en áreas como la ciencia, la literatura, la paz y la economía. Los ganadores se revelan durante una semana en el mes de octubre, pero en Colombia se empezó a hablar muy rápido de este tema en 2024, luego de conocerse que el presidente Gustavo Petro fue nominado en la categoría de Paz.

Un escenario particular, pues el Comité evita que se filtren los nombres de los postulados a los premios, que no son pocos. En esta ocasión fue el diputado noruego Rasmus Hansson quien no pudo ocultar la nominación del mandatario colombiano, a quien postuló por “promover una política de paz creadora, moderna e integral”.