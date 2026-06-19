Colombianos llevan a Marco Rubio a los tribunales en EE. UU. por suspensión de visas

Cinco colombianos hacen parte de un grupo de once demandantes que llevaron ante una corte federal en Nueva York una querella contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el Departamento de Estado, por la suspensión de la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida adoptada durante la administración Trump que habría congelado miles de procesos migratorios ya avanzados. Los demandantes aseguran que la decisión detuvo sus trámites en la fase final, pese a que sus solicitudes de residencia permanente ya habían sido aprobadas previamente. La acción judicial, presentada en febrero con el respaldo de varias organizaciones defensoras de migrantes, busca tumbar la política por considerarla arbitraria y contraria a la legislación migratoria vigente. Entre las organizaciones que respaldan la demanda figuran el National Immigration Law Center (NILC), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), Justice Action Center, LatinoJustice PRLDEF, UndocuBlack Network y la clínica jurídica de inmigración de la Universidad de Yale. El caso ha sido identificado como CLINIC v. Rubio. Conozca: EE. UU. anuncia que hará “lo que esté en su poder” para asegurar elecciones libres en Colombia

Marco Rubio, secretario de Estado, enfrenta una demanda en la que se le acusa de haber respaldado una política que habría bloqueado procesos migratorios ya aprobados en su etapa final. FOTO: Getty Images.

El centro del litigio es una política anunciada el 21 de enero de 2026 por el Departamento de Estado, que suspendió temporalmente la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Colombia. Según el gobierno estadounidense, la medida busca revisar los procedimientos de verificación y evitar la llegada de personas que podrían convertirse en una carga para el sistema de asistencia pública. Sin embargo, los demandantes rechazan esa justificación. En la demanda, califican esa afirmación como “infundada y demostrablemente falsa” y sostienen que los inmigrantes legales no acceden de inmediato a beneficios sociales al llegar a Estados Unidos. También argumentan que la medida equivale a una restricción general basada en la nacionalidad, sin evaluación individual de cada caso, lo que violaría el marco legal migratorio. Lea más: “Somos el equipo más maltratado”: Irán debutó en el Mundial entre 15 visas negadas y el caos logístico de la FIFA El impacto de la política ha sido significativo entre los solicitantes de alta cualificación profesional. De los once demandantes individuales, cinco son colombianos que habían avanzado en procesos de inmigración legal basados en méritos académicos, científicos o profesionales, principalmente bajo categorías como la EB-1A y EB-2 por interés nacional. Estas visas están diseñadas para atraer talento extranjero altamente calificado, incluyendo investigadores, ingenieros, académicos y profesionales con contribuciones relevantes en sus campos. En varios de los casos, las peticiones migratorias ya habían sido aprobadas por las autoridades estadounidenses, quedando pendiente únicamente la entrevista consular para la emisión final de la visa.

La suspensión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países ha generado miles de casos detenidos en la fase consular, pese a que las solicitudes ya habían sido aprobadas por las autoridades estadounidenses. FOTO: Colprensa.

Uno de los casos es el del endocrinólogo Fernando Lizcano Losada, con una amplia trayectoria académica y científica, quien tenía previsto continuar investigaciones en la Universidad de Harvard. Su petición migratoria había sido aprobada en 2025, pero su proceso fue suspendido tras la aplicación de la nueva política en la etapa consular. También figura el ingeniero Juan David Buitrago Cagua, especializado en energía solar, quien vio su trámite detenido tras cumplir con todos los requisitos establecidos por el sistema migratorio. Siga leyendo: Nuevos detalles de la detención del activista Beto Coral en Miami, ¿Marco Rubio dio la orden? En la lista está además la profesional en finanzas y proyectos energéticos Mayra Alejandra Alcendra Moscote; el arquitecto Andrés Alfonso Medina Ramírez, enfocado en proyectos de vivienda sostenible; y la arquitecta Lina Margarita Angulo Peñaranda, con más de dos décadas de experiencia en diseño y desarrollo urbano. Todos los demandantes coinciden en que sus procesos fueron suspendidos cuando ya habían sido aprobados, lo que, según sus abogados, evidencia que la medida no es una simple revisión administrativa, sino una barrera general aplicada por país de origen. Siga leyendo: Marco Rubio calificó a Petro como “problemático” y dijo que en la región hay países que no son aliados de EE. UU. como Colombia La demanda sostiene que esta política revive prácticas de restricción migratoria basadas en nacionalidad y contradice el principio de evaluación individual establecido por la ley estadounidense. Además, advierte que la medida podría afectar a miles de solicitantes en circunstancias similares si se mantiene vigente. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El caso continúa en trámite en los tribunales federales y aún no existe una decisión definitiva. El fallo que emita la corte podría obligar al Departamento de Estado a reactivar los procesos de visado suspendidos o, por el contrario, consolidar la validez de la política migratoria cuestionada, con posibles efectos sobre la inmigración legal hacia Estados Unidos. Con información de El Tiempo*.

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