Cilia Flores pide casa por cárcel en Estados Unidos antes de su juicio: alega tener problemas cardíacos

Cilia Flores, esposa del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, solicitó este miércoles ante una corte federal de Nueva York que se le permita esperar en prisión domiciliaria el juicio que enfrenta en Estados Unidos, debido a problemas cardíacos. La defensa de Flores, de 69 años, presentó la petición ante el sistema judicial estadounidense y planteó que sea trasladada a una residencia privada en Nueva York mientras continúa el proceso por cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo.

Los argumentos médicos y las condiciones de la solicitud de Cilia Flores

La solicitud contempla varias medidas para garantizar que Flores permanezca bajo custodia durante el desarrollo del caso. Entre ellas están la presencia de guardias armados durante las 24 horas, el uso de una pulsera de localización, restricciones para recibir visitas y la intervención de sus llamadas telefónicas. Los abogados también ofrecieron que Flores asuma los costos relacionados con su traslado y propusieron que su pasaporte permanezca retenido como una de las condiciones para evitar que abandone Estados Unidos. La defensa sostiene que la cárcel federal donde permanece recluida desde el 3 de enero no cuenta con las condiciones que requiere para continuar con el tratamiento de sus problemas cardíacos. Flores fue capturada junto con Maduro durante una operación de fuerzas estadounidenses en Caracas y posteriormente trasladada a Nueva York. Lea más: Nicolás Maduro pide a juez de EE. UU. desestimar cargos; reclama inmunidad como jefe de Estado

Detalles de los problemas de salud reportados desde su detención

En el documento presentado ante la corte, los abogados señalan que Flores ha presentado episodios de dolor en el pecho, arritmias y dificultades para respirar. También aseguran que desde su detención ha perdido más de once kilos. La defensa menciona además un episodio ocurrido el pasado 29 de julio, cuando Flores habría sufrido un problema de salud que, según sus abogados, aparentemente pudo corresponder a un infarto leve. Sin embargo, esta posibilidad no ha sido confirmada médicamente. La petición busca que la ex primera dama pueda recibir atención médica mientras permanece sometida a controles judiciales. Las condiciones planteadas por sus abogados permitirían a las autoridades mantener supervisión permanente sobre ella pese al cambio de lugar de reclusión.

Flores y Maduro trasladados a Nueva York después de su detención en Caracas. Foto: GETTY

Flores y Maduro fueron trasladados a Nueva York después de su detención en Caracas y enfrentan allí un proceso penal. Ambos se han declarado no culpables de los cargos. La Fiscalía estadounidense sostiene que ambos utilizaron sus posiciones dentro del Estado venezolano para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Las defensas, por su parte, han presentado recursos encaminados a cuestionar la acusación y la forma en que se produjo la captura y posterior traslado de los dos procesados. Siga leyendo: Nicolás Maduro publica fotos desde la cárcel en EE. UU.: así se ve ahora

Las mociones de las defensas y las próximas fechas del proceso

El caso se encuentra actualmente en una etapa previa al juicio. En esta fase, los abogados de Maduro y Flores han planteado argumentos para intentar que la acusación sea desestimada. Uno de los principales argumentos de la defensa de Maduro es la supuesta inmunidad soberana derivada de su condición de jefe de Estado. También se cuestiona la legalidad de la operación mediante la cual ambos fueron capturados y llevados a territorio estadounidense. En el caso de Flores, sus abogados han presentado una petición relacionada con la inmunidad que, según sostienen, estaría vinculada con su condición de primera dama.

El juez federal Alvin K. Hellerstein estableció el comienzo del juicio para el 1 de junio de 2027. Antes de esa fecha, está programada una audiencia para el 17 de noviembre, en la que se escucharán los argumentos de las defensas sobre las mociones destinadas a desestimar el caso. Entre los asuntos que serán analizados en esa audiencia está la solicitud presentada por Maduro en la que invoca la inmunidad soberana. La decisión sobre la petición de Flores para cumplir la detención en una residencia privada deberá ser adoptada por la corte, mientras continúa el proceso judicial que ambos enfrentan en Estados Unidos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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