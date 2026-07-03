Delcy Rodríguez actualizó cifras de víctimas en Venezuela: 2.595 fallecidos y 12.400 heridos tras terremotos

Delcy Rodríguez llegó tarde a la rueda de prensa, acompañada por sus fieles escuderos: su hermano, Jorge Rodríguez, y una de las figuras más fuertes del chavismo, Diosdado Cabello. Cuando finalmente se presentó en el lugar, la funcionaria actualizó la cifra de víctimas de los dos terremotos que afectaron a Venezuela el miércoles pasado. El balance ascendió a 2.595 fallecidos —unos 300 más que en el reporte anterior— y 12.400 heridos. Su llegada se postergó durante varias horas. Mientras tanto, en el espacio habilitado para el encuentro con periodistas internacionales, la incertidumbre y el malestar crecían con el paso de los minutos. Todos aguardaban con expectativa ese momento. Una oportunidad casi única para preguntarle directamente a Rodríguez por las críticas a la lenta respuesta de las autoridades frente a la tragedia que dejó el desastre natural. Y las preguntas llegaron. Tras años en los que la prensa en Venezuela ha estado limitada y con escasas oportunidades para formular cuestionamientos incómodos, el encuentro terminó en un tenso cara a cara entre periodistas y representantes del régimen. Por primera vez en mucho tiempo, las preguntas difíciles se hicieron de frente y en público. Pero antes de esto, entre otras cosas, Rodríguez informó que el doblete sísmico provocó el colapso total de 189 edificios y afectó a otros 855, registrándose además 862 réplicas.

Para hacer frente a la tragedia, anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares en alianza con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estos recursos se destinarán a atender la emergencia y a construir viviendas en zonas seguras, libres de riesgo sísmico. Al respecto, dijo que “la reconstrucción no estará guiada por la improvisación, sino por la ciencia”. Además, señaló que la respuesta institucional ha sido adecuada, rápida y que ha servido de ayuda para la población. Nada más alejado de la realidad. En las calles, los venezolanos denuncian que eso no ha sucedido.

¿Qué dijo frente a los cuestionamientos?

“La inmensa mayoría de las personas que hemos entrevistado cuentan que han estado abandonadas al menos las primeras 72 horas. Esto lo hemos podido confirmar nosotros, no había maquinaria ni siquiera papel y bolígrafo para apuntar los nombres de los cadáveres. ¿Por qué el despliegue de la fuerza pública fue tan lento y descoordinado?”, esa fue una de las preguntas que tuvo que contestar la encargada del régimen. Se la hizo la periodista María Martín, corresponsal de El País (España) en la región andina.

Rodríguez rechazó contundentemente esto, casi de manual, y cambió la retórica. “Yo te puedo invitar a que hagas un estudio comparativo como nosotros lo hicimos, pero nuestras autoridades inmediatamente se desplegaron”, señaló.