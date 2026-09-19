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¿Qué pasó con Nataly Osma? El caso de la colombiana hallada muerta en México dio un giro inesperado

La joven había salido con una amiga a recorrer Ciudad de México, pero al día siguiente fue encontrada sin vida sobre una cama en el apartamento de renta corta que ambas habían alquilado.

  • Misterio por la muerte de la colombiana Nataly Osma, de 29 años, en México. FOTOS: Captura de video - tomada de redes sociales
    Misterio por la muerte de la colombiana Nataly Osma, de 29 años, en México. FOTOS: Captura de video - tomada de redes sociales
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El caso de Nataly Osma Pinilla, una colombiana de 29 años que fue hallada muerta en un apartamento de Ciudad de México, tomó un nuevo rumbo. La joven había salido una tarde con una amiga para conocer una zona turística de la capital mexicana.

El hecho se presentó el 15 de septiembre, cuando las jóvenes regresaron al apartamento de renta corta que habían alquilado por plataforma digital días antes en la colonia Tabacalera, de la alcaldía Cuauhtémoc.

En contexto: La joven colombiana Nataly Osma fue hallada muerta en un apartamento en México: esta es la hipótesis que investigan

De acuerdo con las investigaciones preliminares, ambas salieron del lugar y regresaron en la noche de ese día, pero después de un rato, comenzaron a sentir malestar y a presentar vómito.

A la mañana siguiente, la amiga de Nataly, también colombiana, ingresó a la habitación y fue en ese momento cuando la encontró sobre una cama, sin signos vitales.

Las autoridades llegaron hasta el lugar tras el llamado de emergencia e iniciaron una investigación. Primero corroboraron que las pertenencias de la joven de 29 años permanecían en el lugar, por lo que descartaron un robo.

Entérese: Ella era Eliana Moreno, la periodista de Telemundo 52 que murió en el accidente de helicóptero en Los Ángeles

Despues se manejó otra hipótesis en la que ambas consumieron comida japonesa contaminada en un centro comercial y que esto habría desencadenado una intoxicación que provocó la muerte de una de ellas.

¿Cuál fue la posible causa de muerte de Nataly Osma?

Sin embargo, el caso ha dado un giro, pues según fuentes de seguridad consultadas por Azteca Noticias, la muerte de la colombiana no estaría relacionada con el consumo de alimentos contaminados, como se sospechaba desde un principio, sino con una intoxicación por monóxido de carbono, según habría revelado la autopsia.

Cabe recordar que la intoxicación por monóxido de carbono puede presentar en la persona síntomas como dolor de cabeza, mareos, debilidad, dolor en el pecho, náuseas y vómito, así como confusión o dificultad para pensar.

Pese a que esta sería la teoría más fuerte sobre la causa de muerte de Nataly, las autoridades mexicanas mantienen la indagación y revisión del edificio donde se encontraba el apartamento en el que fue hallada muerta la joven Nataly Osma.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿De qué murió Nataly Osma Pinilla en Ciudad de México?
La principal hipótesis sobre la muerte de Nataly Osma Pinilla es una intoxicación por monóxido de carbono, según lo que habría revelado la autopsia, de acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por Azteca Noticias. Sin embargo, las autoridades mexicanas continúan con la investigación.
¿La muerte de Nataly Osma fue causada por comida contaminada?
Hasta el momento, la hipótesis de que Nataly Osma murió por consumir comida japonesa contaminada habría sido descartada como causa principal. Las investigaciones preliminares apuntan ahora a una posible intoxicación por monóxido de carbono.
¿Qué síntomas presentaron Nataly Osma y su amiga antes de la muerte?
Nataly Osma y su amiga comenzaron a sentirse mal después de regresar al apartamento y presentaron vómito. Estos síntomas son compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono, que también puede provocar dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, confusión y dificultad para pensar.

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