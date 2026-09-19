¿Qué pasó con Nataly Osma? El caso de la colombiana hallada muerta en México dio un giro inesperado

El caso de Nataly Osma Pinilla, una colombiana de 29 años que fue hallada muerta en un apartamento de Ciudad de México, tomó un nuevo rumbo. La joven había salido una tarde con una amiga para conocer una zona turística de la capital mexicana.

El hecho se presentó el 15 de septiembre, cuando las jóvenes regresaron al apartamento de renta corta que habían alquilado por plataforma digital días antes en la colonia Tabacalera, de la alcaldía Cuauhtémoc.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, ambas salieron del lugar y regresaron en la noche de ese día, pero después de un rato, comenzaron a sentir malestar y a presentar vómito.

A la mañana siguiente, la amiga de Nataly, también colombiana, ingresó a la habitación y fue en ese momento cuando la encontró sobre una cama, sin signos vitales.