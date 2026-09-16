Un nuevo “caso Pelicot” sacude a Reino Unido: hombre de 60 años admitió haber drogado y abusado de su esposa durante más de 20 años

Un nuevo caso similar al de Gisèle Pelicot ha causado revuelo en el Reino Unido, luego de que un hombre de 60 años admitiera haber cometido decenas de delitos sexuales contra su esposa durante más de 20 años.
El caso se presentó en la localidad de Stockport, cerca de Manchester, donde el sospechoso se declaró culpable ante el Tribunal de la Corona de Manchester Minshull Street de 60 delitos sexuales, entre ellos 21 violaciones, agresiones con penetración e intentos de violación.
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La víctima estuvo presente en la audiencia de este 14 de septiembre y se sentó en la primera fila de la galería pública. Durante la audiencia, estuvo visiblemente afectada y en algunos momentos lloró, según informó The Guardian.