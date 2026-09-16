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Un nuevo “caso Pelicot” sacude a Reino Unido: hombre de 60 años admitió haber drogado y abusado de su esposa durante más de 20 años

El caso ocurrió entre 2004 y 2025 en la localidad de Stockport, cerca de Manchester. El acusado se declaró culpable de 60 delitos sexuales.

  • Hombre de 60 años confiesa haber drogado y violado a su esposa durante más de 20 años en Reino Unido. FOTO: Imagen de referencia Magnific
    Hombre de 60 años confiesa haber drogado y violado a su esposa durante más de 20 años en Reino Unido. FOTO: Imagen de referencia Magnific
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un nuevo caso similar al de Gisèle Pelicot ha causado revuelo en el Reino Unido, luego de que un hombre de 60 años admitiera haber cometido decenas de delitos sexuales contra su esposa durante más de 20 años.

El caso se presentó en la localidad de Stockport, cerca de Manchester, donde el sospechoso se declaró culpable ante el Tribunal de la Corona de Manchester Minshull Street de 60 delitos sexuales, entre ellos 21 violaciones, agresiones con penetración e intentos de violación.

Lea también: Como el caso Pelicot: condenaron a hombre que prostituyó a su esposa en Suecia

La víctima estuvo presente en la audiencia de este 14 de septiembre y se sentó en la primera fila de la galería pública. Durante la audiencia, estuvo visiblemente afectada y en algunos momentos lloró, según informó The Guardian.

Más de 20 años de presuntos abusos

Según la investigación, los hechos se remontan a 2004 y se extendieron hasta 2025, periodo durante el cual la mujer habría sido drogada para dejarla inconsciente y luego abusar sexualmente de ella en su casa.

El esposo sería uno de los acusados en este caso, ya que al parecer, compartía imágenes íntimas de ella sin su consentimiento. Otros 12 hombres, de entre 28 y 74 años, son señalados de haber participado en los delitos sexuales contra la mujer entre 2018 y 2025, pero han negado dichas acusaciones. El decimotercero sí reconoció su participación.

Rick Jackson, subcomisario de la Policía del Gran Mánchester, dijo que la prioridad en estos momentos es proteger a la víctima y brindarle ayuda profesional inmediata.

“Nuestro objetivo sigue siendo apoyar a la víctima de esta horrible campaña de abusos a lo largo de una investigación muy compleja”, expresó.

Este caso ha generado gran conmoción y pone en contexto el de Gisèle Pelicot, de 73 años, una mujer en Francia que también fue víctima de delitos sexuales por parte de su esposo.

Su caso, que tuvo gran repercusión internacional, puso sobre la mesa los riesgos de violencia sexual que pueden existir incluso en entornos donde las mujeres deberían sentirse seguras.

Dominique Pelicot reconoció su culpabilidad por los delitos cometidos entre 2011 y 2020, cuando vivía con Gisèle en Mazan, en el sur de Francia.

Durante ese periodo, le administraba ansiolíticos y otras sustancias para dejarla inconsciente y luego abusaba sexualmente de ella. Fue condenado a 20 años de prisión, la pena máxima contemplada por la legislación francesa para estos delitos.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo comenzaron los abusos sexuales contra la mujer en Stockport?
Según la investigación, los abusos sexuales comenzaron en 2004 y se prolongaron hasta 2025, es decir, durante más de dos décadas.
¿Cómo habría drogado el esposo a su esposa antes de abusar sexualmente de ella?
El texto señala que la mujer habría sido drogada para quedar inconsciente antes de sufrir los abusos sexuales en su propia vivienda.
¿Cuántos hombres están acusados de participar en los delitos sexuales contra la mujer?
Además del esposo, 12 hombres de entre 28 y 74 años están señalados de haber participado en los delitos cometidos entre 2018 y 2025.

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