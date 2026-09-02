Caso Charlie Kirk: Tyler Robinson se declara inocente y será llevado a juicio por asesinato

El caso por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk avanzará a juicio después de que un juez de Utah determinara este martes que existe causa probable suficiente para continuar el proceso contra Tyler Robinson, de 23 años, señalado como responsable del crimen.
Durante la audiencia preliminar, el juez Tony Graf resolvió que Robinson deberá enfrentar todos los cargos formulados en su contra: homicidio con agravantes, uso delictivo de un arma de fuego, obstrucción a la justicia, manipulación de un testigo y comisión de un acto violento en presencia de un menor.
Tras la decisión, la defensa presentó formalmente declaraciones de inocencia en nombre de Robinson. Los fiscales, por su parte, han anunciado que buscarán la pena de muerte en caso de que el acusado sea declarado culpable.