Caso Charlie Kirk: Tyler Robinson se declara inocente y será llevado a juicio por asesinato

El caso por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk avanzará a juicio después de que un juez de Utah determinara este martes que existe causa probable suficiente para continuar el proceso contra Tyler Robinson, de 23 años, señalado como responsable del crimen. Durante la audiencia preliminar, el juez Tony Graf resolvió que Robinson deberá enfrentar todos los cargos formulados en su contra: homicidio con agravantes, uso delictivo de un arma de fuego, obstrucción a la justicia, manipulación de un testigo y comisión de un acto violento en presencia de un menor. Tras la decisión, la defensa presentó formalmente declaraciones de inocencia en nombre de Robinson. Los fiscales, por su parte, han anunciado que buscarán la pena de muerte en caso de que el acusado sea declarado culpable.

La audiencia estuvo marcada por los argumentos enfrentados entre la Fiscalía y los abogados defensores sobre las pruebas que vinculan a Robinson con el ataque. El fiscal adjunto del condado de Utah, Ryan McBride, aseguró que las evidencias recopiladas durante la investigación apuntan a que Robinson fue quien disparó contra Kirk y que el motivo habría estado relacionado con su desacuerdo con las posiciones del activista. En otras noticias: Tres altos ejecutivos de grandes compañías han sido asesinados en Nueva York en menos de dos años Según la Fiscalía, Robinson habría estudiado previamente diferentes puntos de observación dentro del campus de la Universidad del Valle de Utah, donde Kirk participaba en un evento ante cientos de personas. Los investigadores sostienen que el acusado fue captado por cámaras recorriendo el lugar durante las primeras horas del día y que posteriormente regresó armado.

Uno de los principales argumentos de los fiscales está relacionado con la circunstancia agravante incluida en los cargos. Según McBride, disparar un rifle contra una persona en medio de una multitud de unas 3.000 personas implicaba necesariamente un riesgo considerable para quienes se encontraban alrededor.

El fiscal Chad Grunander también sostuvo que Kirk era un objetivo en movimiento, circunstancia que, según la acusación, incrementaba el peligro para los demás asistentes. Los abogados de Robinson rechazaron varios de los argumentos presentados por la Fiscalía y cuestionaron que algunas de las evidencias permitan establecer los cargos agravados. La abogada Staci Visser sostuvo que no existen pruebas suficientes para demostrar que otras personas estuvieron expuestas al riesgo de muerte que exige la circunstancia agravante. Siga aquí: Sospechoso de asesinar a Charlie Kirk compareció ante la justicia: su defensa pidió más tiempo para revisar evidencia La defensa también cuestionó elementos encontrados durante la investigación, entre ellos un destornillador que, según los fiscales, podría estar relacionado con el arma. Los abogados argumentaron que la Fiscalía no ha demostrado cómo habría sido utilizado. Otro punto de discusión fueron los mensajes que Robinson habría enviado a su compañero de cuarto y pareja sentimental, Lance Twiggs. La defensa aseguró que algunas de esas conversaciones fueron presentadas fuera de contexto y cuestionó especialmente la interpretación de un mensaje en el que le habría pedido que no hablara con la Policía. Los abogados también plantearon dudas sobre si la evidencia permite demostrar que Kirk fue atacado específicamente debido a sus expresiones políticas desde la perspectiva de Robinson.

El asesinato de Charlie Kirk

Charlie Kirk, de 31 años, murió el 10 de septiembre de 2025 tras recibir un disparo durante un evento de su gira American Comeback Tour en la Universidad del Valle de Utah, en Orem. El activista y comentarista conservador, cofundador de Turning Point USA, se encontraba respondiendo preguntas del público cuando se escuchó el disparo. De acuerdo con las autoridades, el proyectil fue disparado desde un edificio situado a unos 180 metros y lo impactó en el cuello. El crimen provocó una amplia reacción política en Estados Unidos. Tras su muerte, el presidente Donald Trump anunció planes para concederle de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad.

Lea aquí: El presunto asesino de Charlie Kirk compareció en persona por primera vez en un tribunal de EE. UU.: se enfrenta a la pena de muerte La investigación llevó finalmente hasta Robinson, quien se entregó a las autoridades acompañado por sus padres, después de que estos reconocieran su fotografía en las noticias. Ahora, tras la decisión del juez Graf, el proceso continuará hacia un juicio en el que la Fiscalía deberá demostrar la culpabilidad del acusado y la defensa tendrá la oportunidad de controvertir las pruebas presentadas en su contra. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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