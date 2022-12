No se trata, como se pensó inicialmente, ni de los espías del Kremlin ni de un grupo antiterrorista occidental ; hasta ahora, las pesquisas de los policías españoles apuntan a que las seis cartas cargadas con material pirotécnico fueron enviadas desde España.

¿Qué contienen las cartas?

Según los expertos, estas cartas tienen las mismas características: son sobres de color marrón y su caligrafía es la misma. En su interior tienen material pirotécnico que sirve para producir un incendio, no una explosión.

El análisis del contenido de las cartas por expertos en explosivos de la Policía de España, arroja que el poder de las misivas no es como para acabar un edificio o una oficina con la explosión, sino para generar un incendio o daños menores a los que reciben esta correspondencia.

Las cartas tienen como elementos en común entre 10 centímetros de ancho, 15 de largo y 10 centímetros de grosor. Los datos fueron escritos a mano y con bolígrafo azul. Además, para borrar todo rastro, los presuntos autores enviaron las misivas a través de la mensajería nacional para no levantar sospechas, y les pusieron sello nacional, aunque la Policía también sospecha de que al menos cuatro de las cartas fueron enviadas por la misma persona y la dirección registrada es un mail.

Refuerzan seguridad

Fue así como en la tarde de este jueves se volcaron a las calles un alto número de policías españoles para garantizar que no llegarán más de estas misivas, no obstante, el ministro Pérez expresó que no se declarará la alerta por terrorismo que lleva a tomar medidas especiales en las ciudades.

De otro lado, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, precisó que estas acciones violentas no cambiarán el apoyo que le brinda España a Ucrania en la guerra que tiene 10 meses, “porque el compromiso es firme y claro”.

Más allá del envío de las cartas, el Gobierno español hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y no caer en falsas cadenas de información