Más capturas: detuvieron a otras cuatro personas por el robo en el museo del Louvre, en París

Los capturados son dos hombres de 38 y 39 años, y dos mujeres de 31 y 40. Uno de ellos es el cuarto hombre que participó directamente en el robo. Los otros tres fueron arrestados desde octubre.

  • El robo, que duró solo unos minutos, reavivó las críticas sobre el estado y la seguridad del museo más visitado del mundo. FOTO: Getty
    El robo, que duró solo unos minutos, reavivó las críticas sobre el estado y la seguridad del museo más visitado del mundo. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 9 horas
bookmark

Dos hombres y dos mujeres fueron detenidos en el marco de la investigación del robo de joyas en el museo del Louvre, que se suman a las cuatro personas ya imputadas en este caso, anunció el martes la Fiscalía.

“Cuatro personas fueron detenidas”, dos hombres de 38 y 39 años, y dos mujeres de 31 y 40, indicó en un comunicado la fiscal de París, Laure Beccuau, sin precisar de qué son sospechosos.

Lea aquí: Estas son las joyas de la corona francesa robadas en el Museo del Louvre

Según el diario Le Parisien, entre los detenidos, figura el cuarto hombre que participó en el espectacular robo, que dio la vuelta al mundo. Los otros tres fueron arrestados en octubre.

El 19 de octubre, unos delincuentes lograron introducirse en el museo y robar en pocos minutos joyas de la Corona francesa valoradas en unos 100 millones de dólares. Las piezas siguen sin aparecer.

Siga leyendo: Museo del Louvre instalará “dispositivos antiintrusión” tras el multimillonario robo

Los ladrones estacionaron un montacargas debajo de la Galería Apolo del museo, subieron en una plataforma, rompieron una ventana y usaron sierras circulares para cortar las vitrinas de vidrio que contenían los tesoros.

Durante su huida, dejaron caer una corona incrustada de diamantes y esmeraldas que una vez perteneció a la emperatriz de origen español Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III.

El rápido robo reavivó las críticas sobre el estado del museo más visitado del mundo. El Tribunal de Cuentas consideró que privilegió las operaciones visibles y atractivas” en detrimento de la seguridad.

Ante un estado de deterioro alarmante, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció a inicios de año un proyecto “colosal” para modernizarlo, con un nuevo acceso, una sala dedicada a la Mona Lisa y entradas más caras para los no europeos.

Le puede interesar: Detuvieron a otros cinco sospechosos del robo al museo del Louvre, en París

