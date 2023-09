En 17 meses, la medida, que permite detenciones sin orden judicial, cerca de 72.600 presuntos pandilleros han sido detenidos, para lo que hizo construir una megacárcel para más de 40.000 personas. Más de 7.000 inocentes han sido liberados, según las autoridades.

Después de su intervención ante el organismo internacional humanitario, el presidente centroamericano fue aplaudido por varios de sus homólogos, quienes consideran que la labor que el mandatario ha realizado en contra de las pandillas, es de destacar.

Al mismo tiempo que organismos internacionales, han cuestionado el trato que reciben los presuntos pandilleros, entre esos la ONU. Entidad que denunció que entre las decenas de miles de detenidos hay al menos 1.600 menores.

“Ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas, de imponerles su forma de hacer las cosas, menos cuando éstas ni siquiera funcionan en nuestros países”, advirtió.

Luego de que finalizara su discurso, Bukele a diferencia de otros mandatarios, no realizó reuniones bilaterales, solo de carácter privado, además de entrevistas para algunos medios latinoamericanos, entre esos la W Radio de Colombia. A la que le habló de sus afectos por su país, y la relación con el presidente Gustavo Petro.

“Yo amo mucho a Colombia, me encanta, un saludo para ellos; hay muchas similitudes entre nuestros países, diferencias también, pero es más lo que nos parecemos, tenemos hasta problemas comunes y creo que debemos resolverlos con valentía y coraje, hacer lo que se debe hacer, muchos gobiernos no lo hacen porque no tienen la voluntad, no porque no lo puedan hacer, pues tienen el poder, el pueblo se los dio”, señaló Bukele a La W Radio.