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Choque de titanes en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro rumbo a una nueva batalla electoral

Las elecciones generales en Brasil se celebrarán en octubre de 2026. En ellas se elegirá presidente y vicepresidente, además de los miembros de la Cámara de Diputados y el Senado Federal, así como gobernadores y vicegobernadores.

  • Flávio Bolsonaro (imagen izquierda) y Luiz Inácio Lula da Silva se preparan para las elecciones presidenciales en Brasil 2026. FOTO: AFP
    Flávio Bolsonaro (imagen izquierda) y Luiz Inácio Lula da Silva se preparan para las elecciones presidenciales en Brasil 2026. FOTO: AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El continente americano parece transitar hacia la derecha. La reciente victoria de Abelardo De la Espriella en Colombia marcó un punto de inflexión que ahora se suma a gobiernos conservadores en países como Estados Unidos (Donald Trump), El Salvador (Nayib Bukele), Chile (José Antonio Kast), Ecuador (Daniel Noboa), Argentina (Javier Milei) y posiblemente Perú con la eventual proclamación de Keiko Fujimori como presidenta.

Por ahora surge una duda sobre el futuro político de Venezuela y Brasil, países que todavía cuentan con gobiernos asociados a la izquierda. En el caso venezolano, la presidenta encargada Delcy Rodríguez asumió el liderazgo tras la captura de Nicolás Maduro, mientras que en Brasil continúa al frente del Gobierno Luiz Inácio Lula da Silva.

No obstante, en una reciente conversación con miembros del Grupo de los Siete (G-7), Lula aseguró que nunca ha pertenecido a ninguna ideología, una declaración que ha generado debate en distintos sectores políticos. Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), le preguntó si había llegado al poder en 2002 identificándose como un dirigente de izquierda.

Lula respondió: “Nunca me consideré una figura de izquierdas. Fui un dirigente sindical que cultivó una estrecha relación con los movimientos sindicales de Alemania, Italia y con la UGT de España”.

Lula se ha mostrado preocupado no solo porque su intención es lograr la reelección, sino también porque en las elecciones presidenciales competirá contra un estrecho aliado de Donald Trump y el hijo de un expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente enfrenta problemas con la justicia por presuntamente liderar una organización criminal que planeó un intento de golpe de Estado.

Flávio Bolsonaro es quizá la principal piedra en el zapato del mandatario brasileño. Aunque las encuestas muestran un escenario competitivo, un reciente sondeo de la consultora CNT/MDA reveló que Lula tendría el 49,3 % de la intención de voto para las elecciones presidenciales, mientras que el hijo del expresidente de derecha obtendría el 36,8%.

Ese mismo escenario pareció darse en Colombia, donde Iván Cepeda, considerado el heredero político de Gustavo Petro, lideraba las encuestas durante buena parte de la campaña... pero el ganador de las elecciones terminó siendo Abelardo De la Espriella.

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula no son los únicos candidatos, pues también figuran el conservador Ronaldo Caiado y el exgobernador de Minas Gerais, Romeu Zema. Pero la que se perfila como la verdadera disputa presidencial sería entre los dos primeros.

Las tensiones entre Lula y Trump han aumentado en los últimos meses. El presidente brasileño incluso le pidió al republicano que “no se meta” en las elecciones de Brasil, luego de que Washington designara como organizaciones terroristas al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC) como parte de un guiño* para el joven Bolsonaro. La medida fue rechazada por el izquierdista brasileño, quien respondió: “¡No somos un país de pacotilla!”.

Siga leyendo: Nuevo parte médico sobre Bolsonaro, internado en UCI por bronconeumonía

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