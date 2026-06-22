Choque de titanes en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro rumbo a una nueva batalla electoral

El continente americano parece transitar hacia la derecha. La reciente victoria de Abelardo De la Espriella en Colombia marcó un punto de inflexión que ahora se suma a gobiernos conservadores en países como Estados Unidos (Donald Trump), El Salvador (Nayib Bukele), Chile (José Antonio Kast), Ecuador (Daniel Noboa), Argentina (Javier Milei) y posiblemente Perú con la eventual proclamación de Keiko Fujimori como presidenta.
Por ahora surge una duda sobre el futuro político de Venezuela y Brasil, países que todavía cuentan con gobiernos asociados a la izquierda. En el caso venezolano, la presidenta encargada Delcy Rodríguez asumió el liderazgo tras la captura de Nicolás Maduro, mientras que en Brasil continúa al frente del Gobierno Luiz Inácio Lula da Silva.