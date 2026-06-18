Beto Coral sigue detenido en EE. UU. y enfrenta deportación pese a tener solicitud de asilo en trámite

El activista colombiano de izquierda Beto Coral permanece bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos y enfrenta un proceso de deportación, a pesar de que tenía una solicitud de asilo pendiente y un permiso de trabajo vigente al momento de su captura.
La situación fue confirmada por la organización WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), que ha acompañado el caso de Coral desde 2020. Según la entidad, el colombiano solicitó asilo en territorio estadounidense alegando persecución política y amenazas de muerte recibidas en Colombia.
Coral fue detenido el pasado martes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Arizona. Tras su captura, el activista aseguró, a través de un audio difundido en redes sociales por congresistas colombianos, que los funcionarios le indicaron que la orden de detención provenía, supuestamente, del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.