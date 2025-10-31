Capturan a 16 implicados en los asesinatos de B King y DJ Regio Clown, entre ellos el presunto autor intelectual

Las autoridades del Estado de México confirmaron la captura de 16 personas vinculadas al homicidio de los artistas Bayron Sánchez y Jorge Herrera, conocidos como B King y Regio Clown. Entre los detenidos hay seis mexicanos y diez extranjeros que harían parte de una red criminal dedicada al tráfico de drogas. De acuerdo con la Fiscalía mexicana, el doble homicidio estaría relacionado con disputas internas por la distribución y venta de estupefacientes en eventos musicales donde se presentaban los artistas. Los cuerpos de los dos intérpretes fueron hallados en septiembre pasado, tras varios días de búsqueda. Le puede interesar: Familiares, amigos y seguidores le dieron el último adiós a B-King en Medellín, tras ser repatriado de México

Uno de los detenidos fue identificado como Cristopher “N”, alias El Comandante, señalado como uno de los principales responsables del doble homicidio y considerado por la Fiscalía como el posible autor intelectual del hecho. Las autoridades continúan con las pesquisas para determinar la participación de cada miembro de la organización criminal y establecer si hay más implicados.

En uno de los chats de los músicos se leía que antes de desaparecer, uno de ellos se iba a reunir en un sitio público con alguien apodado ‘El Comandante’

Los artistas fueron asesinados después de una presentación el 16 de septiembre en la discoteca ElectroLab, un centro nocturno de Ciudad de México. Le puede interesar: ¿Qué tenía que ver el artista asesinado B King con el narcotraficante alias “Fritanga” del Clan del Golfo? Posteriormente ambos fueron reportados como desaparecidos y sus cuerpos fueron encontrados un día después en un paraje de Cocotitlán, una localidad del Estado de México, que queda a unos 50 kilómetros de la capital mexicana. Autoridades mexicanas investigan si su muerte tendría relación con las amenazas que habría sido Dj Regio Clown por parte de grupos criminales que lo estarían vinculando con la venta de tusi en la colonia de Polanco de la capital mexicana.

Allegados de Bayron señalaron que él estaba en el lugar equivocado cuando los raptaron y posteriormente lo asesinaron, puesto que no tendría nada que ver con estos movimientos criminales. En este caso también reportaron como desaparecida la modelo Angélica Yetsey Torrini León, que en redes sociales se presenta como Angie Miller y quien era la novia de B-King. El pasado 26 de septiembre fue capturada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Siga leyendo: Caso B King y Regio Clown: revelan el historial criminal y lujos de vivienda ligada al crimen de los colombianos en México

