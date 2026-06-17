Reprogramaron audiencia de Nicolás Maduro ante la corte de Nueva York

La justicia de Estados Unidos aplazó la próxima audiencia judicial del derrocado presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ante un tribunal de Nueva York, tras aceptar la solicitud de la Fiscalía, que argumentó que posponerla era necesario por problemas logísticos y de seguridad relacionados con su traslado.
La petición —que solicitaba una prórroga de al menos tres semanas— fue presentada el martes ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien está al frente del caso en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos.
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La audiencia estaba programada para el 30 de junio, pero fue reprogramada para el 22 de julio. El fiscal Jay Clayton explicó al juez que la solicitud busca “garantizar la seguridad”.