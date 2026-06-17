Reprogramaron audiencia de Nicolás Maduro ante la corte de Nueva York

La audiencia estaba programada para el 30 de junio, pero fue reprogramada para el 22 de julio. El fiscal Jay Clayton explicó al juez que la solicitud busca “garantizar la seguridad”.

La petición —que solicitaba una prórroga de al menos tres semanas— fue presentada el martes ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien está al frente del caso en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos.

La justicia de Estados Unidos aplazó la próxima audiencia judicial del derrocado presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ante un tribunal de Nueva York, tras aceptar la solicitud de la Fiscalía, que argumentó que posponerla era necesario por problemas logísticos y de seguridad relacionados con su traslado.

Maduro y Flores continúan detenidos en Nueva York tras ser capturados por fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos durante una operación militar el 3 de enero en Caracas, la capital venezolana. Ambos han sido acusados de narcotráfico, entre otros cargos.

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El dirigente, quien está acusado de delitos relacionados con el narcotráfico, se declaró no culpable ante un tribunal federal de la ciudad, mientras que el Ministerio de Exteriores venezolano sigue pidiendo su liberación al considerar, además, que cuenta con inmunidad por ser el jefe de Estado del país.

La operación militar contra Venezuela ha sido criticada por numerosos países y organismos, entre ellos Naciones Unidas, que afirmó que contraviene el derecho internacional y no respeta los principios de la Carta de la ONU.

Así, la organización señaló que su carta fundacional consagra “la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, por lo que recuerda que el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del cumplimiento de “todas las disposiciones” de la misma.

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Los cargos por los que se le acusa a Maduro son por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para distribuir y fabricar cocaína, así como participación en una red internacional de narcotráfico.

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