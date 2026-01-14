Félix de Bedout sufrió desmayo antes de presentar noticiero en Univisión; fue trasladado de urgencias en ambulancia

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en las instalaciones de Univisión luego de que el periodista colombiano Félix de Bedout no pudiera presentar el noticiero tras sufrir un desvanecimiento y golpearse la cabeza, según relataron testigos. Ante la situación, el informativo debió ser asumido de urgencia por otro periodista, mientras personal de emergencia atendía al comunicador. De acuerdo con la información conocida hasta ahora por EL COLOMBIANO, De Bedout fue trasladado en ambulancia a un centro médico, donde permanece bajo observación. Aunque no se ha emitido un parte médico oficial, fuentes cercanas confirmaron que el periodista se desmayó y fue llevado al hospital, lo que generó preocupación entre colegas presentes. Conozca: Ximena Restrepo: la Gacela de Bronce que aprendió a leer el viento para abrazar la gloria olímpica Horas después, el periodista confirmó que se encuentra bien. Solo presentó un golpe en la cabeza y, como él mismo lo expresó con humor, “uno más fuerte en el orgullo”. Agradeció además los mensajes de apoyo recibidos.

Fuentes cercanas al medio señalaron que el periodista habría atravesado días de tensión interna tras la reciente salida de Daniel Coronell de la presidencia de Noticias Univisión, aunque no existe confirmación de que ese contexto esté relacionado con el desvanecimiento.

¿Qué pasó en Univisión con Daniel Coronell?

La salida de Daniel Coronell de la presidencia de Noticias Univisión fue confirmada por el propio periodista, quien aseguró que se dio por “mutuo acuerdo”. En La W, Coronell explicó que dejó oficialmente el cargo el 31 de diciembre de 2025, tras dos años al frente de la división informativa del canal y fue reemplazado por el periodista Leopoldo Gómez el 1 de enero de 2026. Televisa Univisión confirmó la decisión en un comunicado en el que destacó la gestión de Coronell y el fortalecimiento del liderazgo de Noticias Univisión en Estados Unidos. Sin embargo, esta es la segunda vez que el periodista colombiano sale de la compañía. Su sucesor, Leopoldo Gómez, ya había ocupado la presidencia de Noticias Univisión en 2021 y cuenta con una trayectoria de más de 25 años en medios, además de múltiples reconocimientos internacionales. Lea también: Se acaba La W: se fusiona con Caracol Radio desde este martes

Felix de Bedout y su trayectoria periodística

Félix de Bedout, periodista nacido en Medellín, es comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Bolivariana y acumula más de dos décadas de experiencia en medios de comunicación. Su carrera se ha desarrollado principalmente en radio y televisión, donde ha liderado entrevistas y reportajes sobre temas políticos y sociales de alto impacto en Colombia. Antes de llegar a Univisión, hizo parte de reconocidos espacios informativos como La W Radio, Noticias Uno, NTC Noticias y producciones de Caracol Televisión como El Radar, Reportaje al Misterio y Félix de Noche. Además, participó en la serie Historia Secreta del canal History, con un episodio dedicado a la ciudad de Medellín.