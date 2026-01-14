Félix de Bedout sufrió desmayo antes de presentar noticiero en Univisión; fue trasladado de urgencias en ambulancia

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en las instalaciones de Univisión luego de que el periodista colombiano Félix de Bedout no pudiera presentar el noticiero tras sufrir un desvanecimiento y golpearse la cabeza, según relataron testigos. Ante la situación, el informativo debió ser asumido de urgencia por otro periodista, mientras personal de emergencia atendía al comunicador.
De acuerdo con la información conocida hasta ahora por EL COLOMBIANO, De Bedout fue trasladado en ambulancia a un centro médico, donde permanece bajo observación. Aunque no se ha emitido un parte médico oficial, fuentes cercanas confirmaron que el periodista se desmayó y fue llevado al hospital, lo que generó preocupación entre colegas presentes.
Horas después, el periodista confirmó que se encuentra bien. Solo presentó un golpe en la cabeza y, como él mismo lo expresó con humor, “uno más fuerte en el orgullo”. Agradeció además los mensajes de apoyo recibidos.