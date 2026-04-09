Ataques de Israel en Líbano dejan más de 200 muertos y ponen en duda tregua con Irán

Líbano amaneció este jueves sumido en el luto, el miedo y la incertidumbre tras una de las jornadas más sangrientas de las últimas semanas. Una intensa oleada de bombardeos israelíes sobre Beirut y otros puntos del país dejó más de 200 muertos y más de 1.000 heridos, según el más reciente balance de las autoridades sanitarias libanesas.
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Las imágenes de edificios destruidos, calles cubiertas de escombros, ambulancias en carrera y familias huyendo en medio del caos volvieron a instalar el terror en una población que, lejos de recuperar la calma, siente que la guerra vuelve a entrar por la puerta principal.
El Gobierno libanés declaró este jueves día de luto nacional. Las banderas ondearon a media asta y varias oficinas públicas cerraron sus puertas mientras equipos de emergencia trabajaban entre estructuras colapsadas y barrios golpeados por los ataques.