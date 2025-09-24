“No se trataría de un ajuste de cuentas”: cónsul de Colombia en México habla del asesinato de B-King y Regio Clown

La muerte de los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ reconocido como Regio Clown, en territorio mexicano, ha generado diversas inquietudes entre las autoridades que investigan los crímenes. El cónsul de Colombia en ese país insinuó que sería algo más que un ajuste de cuentas.

Así lo hizo Alfredo Molano en una entrevista para el medio radial Blu Radio, donde dio declaraciones respecto al crimen en donde fallecieron los dos músicos colombianos que se habían presentado en México.

El diplomático hizo énfasis en algunas hipótesis que sugieren que debido a la forma como fueron hallados los cuerpos y algunos chats que habrían sido encontrados en donde se hablaba de una reunión con alguien apodado el comandante, se trataría de un ajuste entre bandas criminales.

“Lo que a mí no me suena, es que esto se trate de un ajuste de cuentas por microtráfico, no tiene esas características a mi juicio”, declaró ante el medio radial el cónsul colombiano en México, sugiriendo que se “requiere una investigación de verdad compleja en la que hay que poner en orden una serie de elementos que resultan bastante preocupantes”.

Para Molano, las pistas que han sido recogidas por las autoridades indicarían que “lo que está detrás es mucho más que un simple crimen”.