No está confirmado el punto exacto donde ocurrió el hecho, pero al parecer, el hombre que no cayó en el vehículo de los jugadores sería uno de los muertos que dejó la jornada de festejos, pero no hay confirmación oficial.

De acuerdo con diarios argentinos la primera víctima habría caído desde un techo. La segunda víctima se habría asfixiado con su propia bandera y la tercera habría caído de una asta de bandera donde se habría subido para alentar a la Selección.

Cerca de la medianoche, cuando millones se habían desconcentrado, grupos pequeños de jóvenes forzaron la puerta de ingreso al Obelisco para hacer flamear una bandera en la ventana de lo más alto, a 67 metros, comprobó una periodista de la AFP.

La Policía reprimió con balas de goma y gases en medio del enfrentamiento con los hicnhas. Preliminarmente se sabe que durante los festejos se registraron 31 lesionados “por politraumatismos y heridas cortantes” y cerca de 20 detenidos.