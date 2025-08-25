Gobierno Petro se reúne con disidentes y orden público pasa cuenta de cobro

Pese a la ola de violencia que vivió Colombia la semana pasada por los ataques a la Fuerza Pública y a la población civil por parte de grupos armados ilegales, el gobierno del presidente Gustavo Petro insiste en sostener conversaciones con algunos de estos como parte de su política de “paz total”.
Fue así como el viernes 22 de agosto —un día después de un ataque contra un helicóptero en Amalfi (Antioquia) y que dejó 12 policías muertos— una delegación del Gobierno se reunió con las disidencias al mando de alias Calarcá. Ese grupo sería el presunto responsable de ese ataque contra la Fuerza Pública.
Le puede interesar: Gobierno Petro sostuvo reunión con disidencias de Calarcá un día después del ataque al helicóptero en Amalfi.
Según informó El Espectador, el encuentro se dio en el caserío El Diamante, ubicado en los Llanos del Yarí, entre los departamentos del Meta y Caquetá. Estuvieron presentes por parte del grupo guerrillero alias Leopoldo Durán, jefe negociador de las disidencias, Tomás Ojeda, coordinador político, y su máximo cabecilla, alias Calarcá.
Si bien esa reunión estaba pactada desde el 15 de agosto, lo cierto es que se dio en medio de un estado de alerta por el sonido de las bombas y en el que al Gobierno lo cogió la recta final sin poder consolidar su política de paz y con un año preelectoral encima, en el que el capítulo de la seguridad es un caballito de batalla sobre el que varios políticos intentarán montarse.
En estos tres años, el Gobierno ha intentado adelantar diálogos con la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y las bandas criminales de Buenaventura, Medellín y Quibdó.