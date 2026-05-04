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“Queremos volver a casa”: Angustiante video de pasajero a bordo del crucero con hantavirus

El crucero MV Hondius que viajaba desde Argentina hacia Cabo Verde reporta tres muertos por un brote de hantavirus. El creador de contenido Jake Rosmarin narró la angustia e incertidumbre que vive a bordo.

  • Jake Rosmarin ha relatado la angustia e incertidumbre que vive abordo del crucero MV Hondius, en medio de la emergencia sanitaria por hantavirus. Foto: AFP / redes sociales Jake Rosmarin
    Jake Rosmarin ha relatado la angustia e incertidumbre que vive abordo del crucero MV Hondius, en medio de la emergencia sanitaria por hantavirus. Foto: AFP / redes sociales Jake Rosmarin
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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La situación a bordo del crucero MV Hondius, investigado por un brote de hantavirus en el Atlántico, sigue generando preocupación internacional, en medio de la incertidumbre sanitaria y las restricciones para el desembarque de pasajeros. El creador de contenido de viajes Jake Rosmarin publicó un video en sus redes sociales en el que relata, con evidente angustia, la difícil situación que vive dentro de la embarcación.

Jake Rosmarin, quien se encuentra entre los ocupantes del barco, rompió el silencio para describir lo que están viviendo a bordo, en un mensaje donde pide comprensión y recuerda que detrás de la emergencia hay personas reales afectadas.

“Normalmente no haría un video así, pero siento que tengo que decir algo, actualmente estoy a bordo del MV Hondius y lo que está sucediendo ahora mismo es muy real para todos nosotros”, dijo.

Entérese: ¿Otra emergencia sanitaria? Brote de hantavirus en crucero mató a tres personas y la OMS responde

En su relato, el creador de contenido insiste en que la situación va más allá de la cobertura mediática y del tratamiento informativo del caso, subrayando el impacto humano de lo que ocurre en el barco, donde la incertidumbre se ha convertido en el principal factor de angustia para los pasajeros.

“No somos solo una noticia, no somos solo titulares en los medios de comunicación; somos personas con familias, con vidas, con personas esperando por nosotros en casa.”, dijo.

En otro fragmento del video, Rosmarin describe entre lágrimas el ambiente de tensión e incertidumbre que se vive a bordo. “Hay mucha incertidumbre y esa es la parte más difícil. Lo único que queremos ahora es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa”, afirmó.

Hacia el final del mensaje, Jake, hace un llamado a la empatía y a la comprensión frente a la difusión del caso en redes sociales, “así que si estás viendo noticias sobre esto, recuerda que hay gente real detrás de esto y que esto no está sucediendo en algún lugar lejos. Está sucediendo con nosotros, ahora mismo. Compartiré más cuando pueda, pero por ahora... Solo pido tu amabilidad y comprensión. Gracias”, concluyó.

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El video se ha grabado en medio de la creciente atención sobre el caso del MV Hondius, donde las autoridades sanitarias y la Organización Mundial de la Salud (OMS) investigan un foco de hantavirus, enfermedad transmitida principalmente por roedores infectados y que puede provocar cuadros respiratorios graves.

El crucero permanece bajo estrictas medidas de control sanitario mientras se evalúan varios casos sospechosos; hasta el momento, se han reportado tres fallecimientos asociados al brote. Las autoridades han restringido el desembarque de pasajeros en distintos puertos mientras se coordina la atención médica y posibles evacuaciones.

La OMS ha señalado que el riesgo general de propagación sigue siendo bajo, aunque mantiene el monitoreo del caso junto con autoridades locales e internacionales.

Según medios internacionales, la naviera examina la posibilidad de llevar a los pasajeros a las islas de Las Palmas y Tenerife, en Canarias, después de que Cabo Verde negara autorización para evacuarlos en su país. Mientras tanto, los pasajeros continúan a la espera de definiciones sobre su desembarque.

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