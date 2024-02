“Es importante que votemos para garantizar que tengamos una Asamblea Legislativa que pueda continuar aprobando el régimen de excepción”, dijo Bukele en una conferencia de prensa, tras ejercer su derecho al voto.

Al tiempo, le bajó la caña a las críticas de organismos de derechos humanos al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, al señalar como “errores” las detención de miles de inocentes. Ante esto, dijo que todas las policías del mundo arrestan inocentes y defendió que El Salvador tenga la tasa de encarcelamiento más alta en el mundo y recordó que era “la capital de homicidios del mundo”.

“El Salvador estaba con metástasis, pero hicimos cirugía, estamos en radioterapia y vamos a salir sanos ya sin el cáncer de las pandillas. Lo que viene es un período de prosperidad porque ya no hay un freno para poner un negocio, ya no hay freno para estudiar, ya no hay freno para trabajar, ya no hay freno para el turismo”, expresó el mandatario.