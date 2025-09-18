Otro golpe a Milei: Congreso negó vetos a financiación pública de salud y educación

Miles de manifestantes en Buenos Aires (Argentina) celebraron esta semana el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos del presidente Javier Milei a leyes de financiamiento para universidades públicas y el principal hospital pediátrico, en un nuevo revés para el mandatario liberal, que aún debe ser ratificado por el Senado.
Las leyes vetadas por Milei a principios de mes prevén actualizar el presupuesto universitario según la inflación desde 2023 y mejorar los salarios de docentes y personal auxiliar. También declaran una emergencia sanitaria que implica asignar fondos sobre todo para el hospital de referencia Garrahan.
Le puede interesar: ¿Y la “motosierra”? Tras revés electoral, Milei subirá gasto en pensiones, salud y educación.
En un Congreso donde Milei no tiene mayorías, la cámara baja del Congreso rechazó ambos vetos. Para que las leyes entren en vigor, la oposición necesita ahora que el Senado también los rechace por una mayoría de dos tercios.
“Tenemos que defender a los estudiantes, a los trabajadores docentes y a los no docentes que han perdido más del 30% del poder adquisitivo de sus ingresos a partir de la aplicación de esta motosierra absolutamente salvaje con la que han gobernado en este año y ocho meses que llevan”, dijo el jefe del bloque del peronismo (oposición), Germán Martínez.