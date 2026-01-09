Irán “no cederá” ante los manifestantes, advierte el líder supremo Alí Jamenei

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió este viernes que su país “no cederá” frente a una ola de protestas que va en aumento y representa un serio desafío para la República Islámica, en el poder desde 1979. A gritos de “muerte al dictador”, los iraníes reclaman abiertamente en las calles de Teherán y otras ciudades el fin del sistema teocrático chiita, después de casi dos semanas de un movimiento inicialmente vinculado al malestar por la carestía de la vida. Lea también: Segunda advertencia: Trump dice que EE. UU. “golpeará muy duro” a Irán si “empieza a matar manifestantes” La oenegé Iran Human Rights aseguró este viernes que “al menos 51 manifestantes” resultaron muertos por la represión “en los primeros 13 días de una nueva ola de protestas”. Con los ojos irritados por el gas lacrimógeno y la garganta afectada después de gritar consignas en las calles, el vendedor de teléfonos móviles Majid (nombre ficticio) piensa que las protestas no cesarán. “Sabemos que arriesgamos nuestras vidas, pero lo hacemos igual y continuaremos haciéndolo, por un futuro mejor”, dijo el manifestante a periodistas.

Jamenei salió al paso este viernes en una intervención ante sus admiradores, y adoptó un tono incisivo en su discurso transmitido por la televisión estatal. “La República Islámica no cederá ante los saboteadores”, dijo. Las declaraciones coinciden con un corte del servicio en internet en el país que, según la organización Netblocks, ya dura 24 horas y que inquieta a opositores en el exilio. “La República Islámica puede intentar transformar esta noche en una masacre, bajo la cobertura del apagón total de comunicaciones”, dijo la abogada iraní y nobel de la paz en 2003, Shirin Ebadi.

“El arrogante” Donald Trump

El discurso de Jamenei tuvo lugar un día después de grandes protestas en la capital iraní, Teherán. "Ayer por la noche en Teherán, una banda de vándalos vino a destruir un edificio (...) para rendirle pleitesía al presidente de Estados Unidos", añadió el líder supremo. Pero "el arrogante" Donald Trump, dijo, será "derrocado".

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, acusó a Estados Unidos y a Israel de injerencia. “Tratan de transformar manifestaciones pacíficas en acciones violentas”, apuntó. La víspera, Trump había amenazado de nuevo con “golpear muy duro” a Irán si las autoridades matan a manifestantes.

Llamado del hijo del sah

Imágenes verificadas por AFP muestran multitudes de personas a pie desafiando al gobierno o conductores tocando el claxon en apoyo al movimiento en Teherán. Otros videos registran manifestaciones en otras partes del país, incluyendo Tabriz (norte), en la ciudad santa de Mashhad (este), así como en el oeste del país de mayoría kurda, especialmente alrededor de Kermanshah.