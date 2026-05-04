Luis Javier Suárez anotó ante Vitória Guimarães e igualó récord de Jackson Martínez en Liga de Portugal

Luis Javier Suárez sigue demostrando su notable capacidad goleadora en la Liga de Portugal, en la que se afianza como el máximo artillero tras su más reciente actuación en la victoria 5-1 del Sporting de Lisboa sobre el Vitória Guimarães. El delantero colombiano no solo marcó, sino que aportó dos asistencias, siendo determinante en el resultado.

Con este rendimiento, el atacante samario, de 28 años, alcanzó los 26 goles en una misma temporada del campeonato luso, igualando la marca que ostentaba Jackson Martínez desde la campaña 2012/2013, hasta ahora el mejor registro de un colombiano en esa liga.

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En el estadio José Alvalade, el conjunto dirigido por Rui Borges cortó una racha de tres partidos sin ganar, con Suárez como gran protagonista. El colombiano además encadenó su segundo partido consecutivo anotando, luego del empate 2-2 frente al Tondela.