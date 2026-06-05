La abogada que ayudó a evitar la cadena perpetua de ‘Diddy’ estará en la defensa de Nicolás Maduro en EE. UU.

La abogada penalista Anna Estevao, reconocida por integrar el equipo que logró la absolución parcial del rapero Sean “Diddy” Combs en uno de los juicios más mediáticos de los últimos años, se incorporó a la defensa del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos federales por narcoterrorismo y narcotráfico en Nueva York.
De acuerdo con documentos radicados ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y citados por el medio internacional Reuters, Estevao se unió oficialmente el jueves 4 de junio al equipo jurídico que representa a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
Entérese: Luigi Mangione, P. Diddy y el ‘Mayo’ Zambada, entre los presos de alto perfil en la misma cárcel que alberga a Nicolás Maduro
La llegada de la abogada fortalece una estrategia encabezada por Barry Pollack, uno de los principales defensores del exgobernante venezolano. El equipo legal se prepara para la audiencia del próximo 30 de junio en Manhattan, donde buscará presentar mociones para intentar que los cargos sean desestimados.
En este proceso se ha dado una intensa disputa jurídica alrededor de las pruebas recopiladas por la Fiscalía y por los recursos económicos destinados a la defensa. Recientemente, la justicia estadounidense autorizó que el régimen venezolano financie los gastos del juicio, una decisión considerada determinante para el desarrollo de la estrategia legal.