Nuevo balance del gobierno: ya son 2.295 muertos y 11.267 heridos por los terremotos en Venezuela

El Gobierno de Venezuela actualizó este miércoles 1 de julio el balance de víctimas por los dos terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio y confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 2.295, mientras que los heridos ya son 11.267. Además, reportó 12.841 personas damnificadas y decretó siete días de luto nacional en homenaje a las víctimas.
El anuncio fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien también entregó un nuevo reporte sobre la actividad sísmica registrada desde la emergencia. Según explicó en un video publicado en su cuenta de X, desde la tarde del 24 de junio se han contabilizado 782 réplicas.
Entérese: ONU advierte que se reduce tiempo crítico para rescatar sobrevivientes en Venezuela
“Después de los dos terribles terremotos contiguos que azotaron a todo el país y que se ensañaron especialmente con el estado de La Guaira y con algunas zonas de la ciudad de Caracas, de Carabobo y de Aragua, hasta este momento podemos contar 782 réplicas”, afirmó Rodríguez.