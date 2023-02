El lugar está inundado, por lo que, con malestar, algo extraño en el excampeón mundial que ha sido un hombre dicharachero, alegre y respetuoso, grita hasta alertar al vigilante del escenario. Está enojado, no lo oculta ni lo niega.

A sus 80 años, Martín Emilio Cochise Rodríguez tiene que saltar las barandas y echarse la bicicleta al hombro, no porque quiera, sino porque le toca, sobre todo cuando entra al velódromo de Medellín que lleva su nombre.

Y recuerda que quienes entrenan este deporte son de clase media, baja, de estratos 1, 2 y 3, y no cuentan con los suficientes recursos para desplazarse diariamente a una parte lejana de la ciudad.

Publicidad

“La unidad deportiva Atanasio Girardot es un lugar estratégico para moverse, está todo cerca, es central, entonces no veo el motivo para que hagan otro velódromo si ya está el espacio para hacerle adecuaciones al que existe y en el cual se han formado grandes campeones. Ahí sí la inversión sería más costosa”.

Frente a la posibilidad de demolerlo para construir uno nuevo, dice que no hay necesidad de tomar ese camino. Agrega que la ingeniería está muy avanzada y con algunas modificaciones este escenario podría tener una cara distinta y acabar con su problemática: “Confieso que me da tristeza, nostalgia y rabia ver su deterioro. A veces siento que está abandonado. Es que vea esa piscina que se hace en el túnel de entrada, y como es imposible circular por ahí, nos toca subir escalas, con bici al hombro, para ingresar al escenario por las tribunas. Esto no es de ahora, la historia se repite cuando se inunda un sector”.

Varios problemas

Publicidad

Ese es solo un lunar de muchos de los que tiene este escenario, sumado a que la pista de rodamiento está deteriorada. “No se pide que esté como una mesa de billar, pero no es justo que esté tan descuidada. En varias zonas ya el cemento está levantado y los deportistas pueden correr peligro. Esto debería estar funcionando como un relojito”.

Cochise recuerda que antes se realizaban grandes eventos, como el Caracol de pista, que había buenos incentivos para los ganadores de las competencias y acudía mucho público, pero por falta de promoción de la especialidad se ha perdido el entusiasmo.

Y al confesarse un doliente del velódromo, reta a los dirigentes del deporte antioqueño para que “pongan más berraquera” y atención a este lugar, porque “un templo del ciclismo no debe estar en estas condiciones, no tiene razón de ser”.