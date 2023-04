Guadalupe Palacios, una adelantada del bicicrós

“Cuando obtuve el primer título mundial no entendía la magnitud de lo que había ganado. Pero desde Bakú ya veía una perspectiva diferente, sentí mucha satisfacción darles ese triunfo a mi familia y a Colombia”, rememora la deportista, quien mide 1.71 metros de estatura.

“De Bélgica salí con dolor en el corazón. Imagínese que durante todo el recorrido iba de primera, pero en el último peralte me pasaron. Ese Mundial sí me dolió demasiado. Mientras que volver al número uno en Francia me llenó de felicidad, hasta lloré”, añade la piloto, quien incursionó en el BMX desde que tenía 5 años luego de un paso fugaz por el patinaje, donde no sentía tanta pasión como la que encuentra en la disciplina de dos ruedas.