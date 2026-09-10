Desde el lunes 14 de septiembre, Rionegro será la primera ciudad en Colombia en contar en su transporte público colectivo con un sistema de recaudo y pagos abiertos, para hacer más fácil el desplazamiento de sus usuarios. Durante un mes, 35 buses que cubren dos rutas en la zona urbana serán parte de una prueba piloto en la que se implementerá la tecnología PAYG (Pay As You Go) y MTT (Multi-Trip Ticketing), la cual no existe en ningún otro sistema de este tipo en el país, incluyendo el Metro de Medellín. Pablo Villareal, CEO de Luup Group S.A.S., la empresa que está detrás de este desarrollo, contó que esta tecnología les permitirá a los pasajeros pagar su viaje con cualquier tarjeta débito o crédito de Mastercard y Visa, sin que tenga que estar vinculada a ningún programa o medio de pago. “Este es un sistema que recibe cualquier medio de pago. La idea es empezar a facilitar el acceso al transporte habilitando diferentes medios de pago sin tener que estar casado con alguno en particular”, comentó Villarreal. Esta tecnología es utilizada por los sistemas de transporte público masivo de ciudades como Londres, Madrid, Tokio y Nueva York, pero en Colombia no existe otro que lo haya implementado. La idea de esta prueba piloto que iniciará en Rionegro es demostrar su eficacia y eficiencia, y que las personas sí pueden tener mayores facilidades de pago en sus modos de transportes, que complemente otras formas de cancelación del viaje, como el efectivo. “Es muy difícil tener un sistema de pagos abiertos con este nivel de complejidad, por eso es destacable que una ciudad como Rionegro dé un paso tan grande hacia adelante”, dice Pablo Villarreal, CEO de Luup.

La experiencia de Luup

Luup, la empresa que impulsa el desarrollo de las tecnologías PAYG y MTT en Rionegro, ya cuenta con una experiencia de más de 17 años siendo parte de los medios de pago del Mío, el sistema de transporte integrado de Cali. Pablo Villarreal explicó que desde hace un año un sistema de pago muy similar al que operará en Rionegro desde el próximo 14 de septiembre, pero la novedad en este caso es la implementación de los protocolos PAYG y MTT, que no han sido probados en Cali. Con esto se espera agilizar más de 50.000 transacciones diarias que se estiman para la movilidad en la ciudad del Oriente antioqueño.

¿Cómo será la forma de pago?

En Rionegro los usuarios tendrán que acercar sus tarjetas Mastercard o Visa al módulo de pago y cancelar su tiquete. En menos de un segundo, el sistema reconocerá su medio de pago y le permitirá el ingreso, haciendo que todo sea fácil y ágil. Además, se recibirá también efectivo y próximamente se habilitarán los pagos por Bre-B, para contar con mayor diversidad de pago. Lo mejor es que con Luup, las personas no se tendrán que registrar en ninguna plataforma ni pagar por la expedición de una tarjeta específica. Para viajar, solo necesitarán tener su tarjeta Mastercard o Visa a la mano, y listo.

Un pago ágil y seguro

Otra de las ventajas que brindará Luup a los usuarios del sistema de transporte público colectivo de Rionegro es que sus pagos estarán protegidos, gracias a los protocolos de seguridad con los que cuentan las tecnologías implementadas. “El usuario tendrá un muy buen nivel de control sobre su transacción, sabrá cuándo entró al transporte y cuándo se pagó. Es como cuando pone su tarjeta en una tienda, que sabe que el pago se va a procesar y que la transacción es anónima, es decir, que nadie se va a quedar con sus datos, simplemente hay un proceso de conexión entre el comercio y el banco para procesar el pago”, afirmó Villarreal.

Beneficios para los transportadores