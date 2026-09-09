Estudiantes convierten un reto de inclusión en una solución tecnológica desde el aula

¿Cómo hacen las personas sordas para saber que alguien está tocando el timbre de su casa? La pregunta surgió durante una conversación entre estudiantes de la Institución Educativa Juan de Dios Cock. Mientras trabajaban en grupo, comenzaron a pensar en las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad auditiva y en cómo podrían utilizar la tecnología para ayudarlas. “Nosotros pensamos que ellos tenían una lamparita y cuando tocan el timbre se prende el foco. Son varios lugares de la casa donde están esos focos”, cuenta Leonardo Múnera, uno de los estudiantes que participa en el proyecto. La idea fue tomando forma hasta convertirse en un reto: desarrollar un sistema que permita avisar, mediante señales luminosas, cuando alguien toca el timbre, de manera que una persona con discapacidad auditiva pueda identificarlo aunque no pueda escuchar el sonido. El proyecto hace parte de Generación Tech, iniciativa liderada por Ruta N y desarrollada con el acompañamiento del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA), que busca acercar a niños y jóvenes de Medellín a la ciencia, la tecnología y la innovación a partir de retos relacionados con su entorno. Para llegar a la idea, los estudiantes primero tuvieron que observar, conversar e investigar. “En la comunidad y en todo Medellín notamos que hay muchas personas con dificultad auditiva. Entonces empezamos a mirar cómo hacen para saber que están tocando su puerta”, explica Luis Sebastián Rendón, formador de Generación Tech. Así, una pregunta surgida entre compañeros se convirtió en una oportunidad para identificar una necesidad concreta y explorar una posible respuesta desde el aula.

Un trabajo constante e ingenioso

La solución todavía está en construcción. Los estudiantes han experimentado con circuitos, sensores, programación y Arduino, una placa electrónica que funciona como el “cerebro” del proyecto y permite controlar los diferentes componentes del sistema. Para Leonardo, aprender a trabajar con esta tecnología ha sido uno de los mayores desafíos. “Lo que me pareció más difícil de este proceso son los Arduinos: cómo se conectan todos los cables, las funciones de los cables”, cuenta.

Foto: Cortesía.

Enfrentarse a esas dificultades también hace parte del aprendizaje. El proyecto comenzó con una idea sencilla y ha evolucionado hacia un circuito en el que intervienen sensores y luces ubicadas en diferentes espacios de una vivienda. Los estudiantes también han utilizado Tinkercad para diseñar y simular circuitos antes de llevar sus ideas a componentes físicos. “Cuando teníamos solamente una puerta con un bombillito que alumbraba cuando tocábamos el timbre, a tener un circuito realmente completo en donde tenemos sensores y bombillos en cada una de las habitaciones, ha sido una evolución bastante notoria”, señala Rendón.

La proceso de la creación e innovación

En el camino, los estudiantes no solo han aprendido sobre electrónica y programación. También han tenido que probar, equivocarse, volver a intentar y escuchar las ideas de sus compañeros para encontrar alternativas. Aunque apenas cursan quinto de primaria, los estudiantes ya han comenzado a explorar distintas tecnologías a través del juego y el aprendizaje práctico, explica el formador. Además del trabajo con Arduino y circuitos, han tenido acercamientos a tecnologías como realidad aumentada, inteligencia artificial y diseño 3D. “Cada día se imaginan algo nuevo. ‘Profe, quiero crear esto’, ‘profe, ¿cómo funciona esto?’. Ellos exploran y crean con todo lo tecnológico que les mostramos”, cuenta Rendón.

Para Leonardo, esa posibilidad de crear también ha cambiado lo que piensa sobre la tecnología. Ahora no se trata solamente de aprender cómo funcionan los componentes, sino de imaginar qué pueden hacer con ellos para ayudar a otras personas. “Nosotros soñamos con que este proyecto se haga realidad más adelante, para ayudar a las personas con discapacidad que no pueden escuchar”, dice.

Una ciudad que le apuesta a la ciencia y tecnología

El sueño de Leonardo nació en un salón de clase, pero no es una experiencia aislada. En Medellín, miles de estudiantes están recorriendo caminos similares: identifican situaciones de su entorno, se hacen preguntas y exploran cómo la ciencia y la tecnología pueden ayudarles a encontrar respuestas. Esa es precisamente la apuesta de Generación Tech, que en su tercera edición acompaña a más de 6.000 estudiantes y 600 docentes de 207 instituciones educativas, con presencia en las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín. En cada institución, los retos son distintos y surgen de las realidades que los estudiantes encuentran en sus propios territorios. Algunos exploran la robótica, otros la inteligencia artificial, la electrónica o la impresión 3D. Lo que tienen en común es un proceso que comienza por observar, preguntar e investigar, y continúa con la experimentación y la construcción de posibles soluciones. De esta manera, el programa busca que el acercamiento a la tecnología no se limite al aprendizaje de herramientas, sino que se convierta en una oportunidad para desarrollar capacidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía y el trabajo en equipo, mientras los estudiantes comprenden mejor las necesidades de su entorno. Para Rendón, uno de los cambios más significativos está precisamente en la manera en que los estudiantes empiezan a relacionarse con la tecnología.