Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Santiago Vélez creó una herramienta que reduce entre 60 % y 90 % el consumo de tokens de inteligencia artificial sin afectar la calidad de las respuestas.

  • En lugar de asumir que el costo de la IA es inevitable, Santiago decidió preguntarse qué podía hacerse diferente. FOTO: El Colombiano
    En lugar de asumir que el costo de la IA es inevitable, Santiago decidió preguntarse qué podía hacerse diferente. FOTO: El Colombiano
hace 37 minutos
bookmark

Las grandes innovaciones no siempre comienzan con una máquina. A veces comienzan con una pregunta. En el caso de Santiago Vélez fue esta: ¿por qué pagar tanto por procesar información que la inteligencia artificial no necesita? La inquietud lo llevó a investigar cómo funciona el procesamiento de información y terminó convirtiéndose en OptiMate, una herramienta diseñada para hacer más eficiente el uso de modelos de IA.

OptiMate funciona como un filtro inteligente. Antes de enviar información a un modelo de inteligencia artificial, organiza el contenido, elimina datos innecesarios y conserva aquello que realmente necesita para generar una respuesta. De esta manera, la IA procesa menos información y consume menos tokens. Según su desarrollo, la herramienta puede reducir entre 60 % y 90 % ese consumo sin afectar la calidad de las respuestas.

Una cobertura para todos

Detrás del proyecto hay también una inquietud sobre el acceso a la tecnología. Santiago no solo busca que las empresas sean más eficientes, sino que el ahorro pueda convertirse en una oportunidad para que más personas y organizaciones utilicen estas herramientas. “La pregunta entonces cambia de dimensión: si la inteligencia artificial va a definir buena parte de las oportunidades del futuro, ¿qué pasa con quienes hoy no pueden darse el lujo de usarla?”, agrega Vélez.

La pregunta es especialmente relevante para una ciudad que busca fortalecer su ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Que Medellín sea un Distrito CTI crea condiciones para que más personas puedan adquirir conocimientos y desarrollar soluciones desde la tecnología. Programas de formación como Estud-IA buscan acercar a estudiantes desde el colegio a la programación, la inteligencia artificial y otras habilidades digitales, en alianza con empresas tecnológicas.

El primer paso

No todos los jóvenes que se acercan a la tecnología tienen que terminar creando una empresa. Algunos descubrirán una vocación científica, otros encontrarán en la programación una herramienta para desarrollar una idea, otros podrán combinarla con disciplinas como el diseño, la educación o las ciencias sociales. Lo importante es que existan oportunidades para comenzar. Medellín ha venido fortaleciendo programas y espacios de formación para acercar a niños y jóvenes a las competencias que están demandando los nuevos sectores productivos.

Conozca más sobre este y otros proyectos que están transformando el presente con inteligencia artificial en GenZ.

* Contenido en colaboración con Alcaldía de Medellín y Universidad Eafit.