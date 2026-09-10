Las grandes innovaciones no siempre comienzan con una máquina. A veces comienzan con una pregunta. En el caso de Santiago Vélez fue esta: ¿por qué pagar tanto por procesar información que la inteligencia artificial no necesita? La inquietud lo llevó a investigar cómo funciona el procesamiento de información y terminó convirtiéndose en OptiMate, una herramienta diseñada para hacer más eficiente el uso de modelos de IA.
OptiMate funciona como un filtro inteligente. Antes de enviar información a un modelo de inteligencia artificial, organiza el contenido, elimina datos innecesarios y conserva aquello que realmente necesita para generar una respuesta. De esta manera, la IA procesa menos información y consume menos tokens. Según su desarrollo, la herramienta puede reducir entre 60 % y 90 % ese consumo sin afectar la calidad de las respuestas.