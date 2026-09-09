La diáspora colombiana en Estados Unidos se ha convertido en una de las fuerzas económicas más poderosas que están transformando la vida en Colombia. Los 1,77 millones de colombianos que viven en Estados Unidos (según la última estimación disponible del ACS de 2024) enviaron una cifra récord de 11.848 mil millones de dólares en remesas solo en 2024. En 2025, esa cifra había aumentado aún más, y Colombia recibió más de 13 mil millones de dólares.
Como colombiano que vive en Estados Unidos, el dinero que envía a casa ayuda a cubrir el alquiler, la comida, los gastos escolares, la asistencia sanitaria y otras necesidades diarias, no solo es útil, sino que muchas veces es lo que permite que un hogar funcione.
Por eso es importante elegir bien cómo enviar dinero a Colombia desde Estados Unidos. Si elige el servicio de transferencias de dinero adecuado, una mayor parte de su dinero llegará realmente a sus seres queridos.