Revisar el recibo de la luz suele convertirse en un dolor de cabeza cuando el valor supera lo presupuestado. El consumidor intenta descifrar qué electrodoméstico disparó el cobro o en qué fechas se produjo el mayor gasto. Para enerBit, esta problemática surge porque el usuario recibe los datos del consumo cuando el ciclo ya terminó, lo que anula cualquier posibilidad de ahorro oportuno. La compañía nació en 2022 a partir de un proyecto de innovación dentro de Celsia, empresa perteneciente al Grupo Argos. Su meta estratégica es transformar la relación entre las personas y el servicio eléctrico mediante el uso de tecnología y analítica de datos en tiempo real.

La transformación comienza convirtiendo los datos del consumo de energía en información útil para el usuario

El cambio propuesto por la empresa inicia en el medidor de la vivienda. El sistema tradicional se limita a registrar una lectura mensual presencial. En contraste, enerBit implementa medición inteligente para enviar, a través de su App, reportes de consumo en tiempo real al celular del usuario. Esta información permite a las familias y empresas entender cómo consumen energía, identificar variaciones, recibir alertas y ajustar sus hábitos antes de que termine el periodo de facturación. “El comercializador de energía debe dejar de ser simplemente quien factura el servicio para convertirse en un aliado que ayude a las personas a entender y gestionar mejor su consumo. Nuestra apuesta es poner la tecnología y los datos al servicio del usuario, para que pueda conocer lo que está pasando con su energía en tiempo real y tomar mejores decisiones”, explica Mónica María Ruiz Arbeláez, Líder de Crecimiento de enerBit.

Cambiar de comercializador es un derecho regulado

En el sector eléctrico colombiano, la comercialización y la operación de red corresponden a dos actividades independientes. El operador de red se encarga de la infraestructura física, como los cables, transformadores y postes que llevan la energía hasta el predio. Por su parte, el comercializador gestiona la compra de energía en el mercado, emite la facturación y brinda atención al cliente. Debido a esta división de funciones, migrar hacia una nueva empresa comercializadora no exige realizar obras ni modificar las redes de la vivienda o la empresa. El procedimiento se gestiona mediante un trámite administrativo aplicable tanto a inmuebles construidos como a proyectos inmobiliarios en desarrollo. “Queremos que en Colombia elegir comercializador sea tan sencillo y natural como elegir cualquier otro servicio, y que esa decisión no dependa únicamente del precio, sino también de la tecnología, la información y la experiencia que recibe el usuario”, destaca Ruiz Arbeláez. Actualmente, enerBit atiende a más de 55.000 usuarios en más de 100 municipios del país, una escala que muestra cómo la digitalización empieza a transformar la relación de los colombianos con la energía.

María Ruiz Arbeláez, Líder de Crecimiento de enerBit. Foto: Cortesía.

Eficiencia basada en incentivos económicos

El modelo de la compañía promueve el uso eficiente de la energía a través de recompensas financieras concretas. Un ejemplo claro es el programa Modo Ahorrón, el cual premia económicamente a los usuarios que reducen su consumo respecto a su promedio habitual durante periodos críticos para la red eléctrica. Esta iniciativa se suma a la experiencia lograda en 2024 con la campaña Ahorrar sí paga, desplegada durante el Fenómeno El Niño, la cual registró un ahorro superior a los 130 MWh. En su edición más reciente, Modo Ahorrón logró una participación del 32,1 % de sus clientes y un ahorro de más de 54 MWh en solo 15 días, resultado que le otorgó a la empresa el tercer lugar en el Premio a la Innovación Camacol. “Cuando se entrega un incentivo adecuado, las personas responden y optimizan su consumo. Esto beneficia tanto a la economía del hogar como al sistema energético nacional”, señala la vocera.

Proyección de la compañía

Con portafolios orientados a hogares, empresas, conjuntos residenciales, costos dinámicos para vehículos eléctricos y comunidades energéticas, la compañía busca afianzar su presencia en el mercado nacional. Su foco de crecimiento busca priorizar la conciencia de gestión de cada cliente por encima del volumen de usuarios alcanzado. “El verdadero indicador de madurez no radica solo en cuántos clientes tenemos, sino en el valor real que les entregamos y en qué tan consciente es su gestión del servicio”, concluye Mónica María Ruiz Arbeláez.