Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La Institución Universitaria cierra 2025 con 9.971 estudiantes y la consolidación de un modelo educativo innovador e integral que seguirá fortaleciéndose de cara a 2026.

  • El Pascual bravo ha contribuido al desarrollo empresarial de Medellín. FOTO: Manuel Saldarriaga
    El Pascual bravo ha contribuido al desarrollo empresarial de Medellín. FOTO: Manuel Saldarriaga
  • La Institución trabaja con más de 90 entidades. FOTO: Cortesía
    La Institución trabaja con más de 90 entidades. FOTO: Cortesía
hace 5 horas
bookmark

Para la Institución Universitaria Pascual Bravo el 2025 fue un año de avances significativos. Bajo una visión integral y multisectorial, la gestión del rector Juan Pablo Arboleda Gaviria, quien ocupa el cargo desde 2018, trascendió el ámbito académico para articularse de manera más estrecha con la ciudad.

La alianza con el sector privado no solo permitió mejorar los indicadores de empleabilidad de estudiantes y egresados, sino también conectar la formación académica con la vocación económica de Medellín. Un ejemplo fue su participación en Colombiamoda 2025, donde lideró por segundo año consecutivo el Pabellón del Conocimiento, con la presentación de 70 atuendos y 150 proyectos de aula.

Este relacionamiento se ha fortalecido desde los ejes institucionales: la ciencia, la tecnología y la innovación, a través del trabajo articulado con más de 90 entidades, entre ellas el Dagrd, el Metro de Medellín y Grupo Nutresa. Estas alianzas se materializan en Parque Tech, un espacio certificado por Siemens a través del Centro de Automatización e Industria 4.0 para la formación y certificación técnica mediante gemelos digitales.

La articulación con el entorno también se refleja en el ecosistema de emprendimiento, que hoy acompaña 303 iniciativas en distintos niveles de madurez: 100 de base tecnológica, 124 de industrias creativas y culturales y 79 emprendimientos tradicionales. Este ámbito le valió a la Institución el Premio Especial por el Desarrollo Emprendedor Innovatec 2025.

Investigación con sello de excelencia

En 2025, el Pascual Bravo alcanzó la máxima categoría de Minciencias en todos sus grupos de investigación, una consolidación de su apuesta por la excelencia académica y la investigación aplicada. Este avance se refleja en los bienes intelectuales protegidos, que incluyen 18 marcas, 22 diseños industriales, 42 desarrollos de software, 6 secretos empresariales y 10 obras de arte, así como en un total de 13 patentes de invención, cinco de ellas obtenidas durante este año.

En el ámbito académico, la Institución cuenta con 42 programas, entre los que se destacan dos nuevas especializaciones y el Doctorado en Ciencia y Tecnología, el primero en Colombia con este enfoque. A esta oferta se suman dos especializaciones adicionales en proceso de registro, que amplían la formación avanzada en áreas estratégicas para el desarrollo tecnológico del país.

La Institución trabaja con más de 90 entidades. FOTO: Cortesía
La Institución trabaja con más de 90 entidades. FOTO: Cortesía

Laboratorio global del aprendizaje para todos

Estos logros vienen acompañados de un modelo educativo que respalda a las personas a lo largo de su ciclo de vida, desarrollado con el acompañamiento del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Programas como Niños a la U, Articulación con la media y Semillero al cole se complementan con ofertas pedagógicas para adultos mayores. Además, el Pascual Bravo apuesta por ser la primera universidad con un jardín de primera infancia dentro de su campus, en alianza con Buen Comienzo, cuya implementación está prevista para el tercer trimestre de 2026.

“Hay tres palabras con las que nos caracterizamos: tradición, que es el reconocimiento de una historia; transformación, la que se ha ido dando en la ciudad; e innovación, que son esos retos del entorno que solucionamos”, cuenta Juan Pablo Arboleda Gaviria, rector de la institución.

Aumento de matrículas

En medio del descenso de inscripciones a universidades, la Institución Universitaria Pascual Bravo terminó con 9.971 estudiantes:

- 1.389 estudiantes en las regiones tiene la Institución.

- La Institución hace presencia en 37 municipios de las 9 regiones, 6 de ellos PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y 21 ZOMAC (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado).