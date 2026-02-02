A lo largo de los años, la Corporación Ayuda Humanitaria ha ampliado significativamente su rango de acción, diversificando sus esfuerzos más allá de la atención a víctimas del conflicto armado. Hoy, su labor abarca múltiples ámbitos, incluyendo la respuesta a emergencias sociales, los efectos del cambio climático, la gestión del riesgo de desastres, el apoyo a víctimas de Violencias Basadas en Género (VBG), la implementación de soluciones de infraestructura comunitaria y hábitat, el mejoramiento de escuelas rurales, el fortalecimiento del tejido social y comunitario en zonas rurales, así como el acompañamiento a población refugiada. “El éxito de la gestión radica en el acercamiento directo con las comunidades, escucharlas y entender sus prioridades para ofrecer soluciones efectivas. Al año se impacta a unas 100.000 personas”, destaca César Alejandro Moreno Marín, director general de la CAH.

Las apuestas propias

La CAH decidió ampliar sus servicios mediante acciones propias y nuevas estrategias que responden a las necesidades sociales actuales. De este proceso nacieron los programas Empresas Protectoras y Escuelas Saludables y Protectoras. Empresas Protectoras es un acompañamiento a las organizaciones para establecer su Política de Equidad Laboral con Enfoque de Género, ajustada a la medida de cada una, explica Daniel Zapata Castro, líder de Productos y Servicios Propios de la CAH. “La Ley 1457 de 2008 determina la necesidad de establecer esa política para atender casos de violencias y acosos dentro de las empresas y, además, genera incentivos tributarios para aquellas que implementen las medidas”, señala Zapata. El enfoque de la CAH se basa en un proceso integral que parte de un diagnóstico, continúa con el diseño de la política y finaliza con su socialización, garantizando que todas las personas involucradas la comprendan y adopten. Este modelo fue implementado con éxito en Medipiel, una empresa que, consciente de su responsabilidad social, sobresale por su alto porcentaje de mujeres contratadas.

Las intervenciones de la Corporación Ayuda Humanitaria responden a las necesidades sociales de las comunidades. FOTO: Cortesía

Escuelas que protegen y transforman

El programa Escuelas Saludables y Protectoras se orienta a fortalecer las capacidades comunitarias para la protección de los derechos de niñas y niños. El primer paso de esta iniciativa es la educación sobre sus derechos, permitiéndoles identificar cuándo estos están siendo vulnerados y/o inobservados. Paralelamente, se interviene la infraestructura escolar como mecanismo de apropiación del entorno y fomento de la participación comunitaria. Este programa se desarrolla actualmente en las escuelas de las veredas La Palma, Betania, Boquerón y Camargo, en el municipio de El Carmen de Viboral, involucrando a diversos actores para lograr un impacto real y sostenible. Su ejecución es posible gracias a aliados y donantes que creen en la educación como eje transformador. “Estamos relacionados con la educación internacional y creemos profundamente en sembrar semillas alrededor de la educación. En alianza con la Corporación Ayuda Humanitaria encontramos un vehículo perfecto para impactar de manera eficiente, porque confiamos en aliados que saben hacer las cosas”, afirma Alejandro Restrepo Gaviria, CEO y fundador de Estudiar By CSA Travels S.A.S.

Los retos que vienen