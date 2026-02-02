A lo largo de los años, la Corporación Ayuda Humanitaria ha ampliado significativamente su rango de acción, diversificando sus esfuerzos más allá de la atención a víctimas del conflicto armado. Hoy, su labor abarca múltiples ámbitos, incluyendo la respuesta a emergencias sociales, los efectos del cambio climático, la gestión del riesgo de desastres, el apoyo a víctimas de Violencias Basadas en Género (VBG), la implementación de soluciones de infraestructura comunitaria y hábitat, el mejoramiento de escuelas rurales, el fortalecimiento del tejido social y comunitario en zonas rurales, así como el acompañamiento a población refugiada.
“El éxito de la gestión radica en el acercamiento directo con las comunidades, escucharlas y entender sus prioridades para ofrecer soluciones efectivas. Al año se impacta a unas 100.000 personas”, destaca César Alejandro Moreno Marín, director general de la CAH.