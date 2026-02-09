La exposición , realizada de la mano de la agencia de diseño Intuit, tendrá lugar en e l cuarto piso —Plaza Bosque— del Centro Comercial Los Molinos y busca resignificar el rol de los centros comerciales como espacios que, más allá del consumo, generan experiencias culturales y abren conversaciones sobre ciudadanía, convivencia y valores sociales.

Del 7 de febrero al 5 de abril, los visitantes podrán recorrer una exhibición inspirada en uno de los libros más vendidos y traducidos de la historia: El Principito , una obra que, desde la mirada inocente de un niño viajero por distintos planetas, cuestiona el mundo adulto y recuerda cómo, en medio de la prisa, el poder y las cifras, se suelen dejar de lado valores fundamentales como la empatía, la lealtad, el cuidado, la escucha y el compromiso con la comunidad.

Volver a lo esencial

Con su experiencia previa en Bogotá, Intuit llega a Medellín con una propuesta que invita a recuperar la mirada de la infancia. Una reflexión que se traduce en actividades que promueven valores como la empatía, el respeto, la responsabilidad y el cuidado del otro, en un contexto social marcado por la polarización y la dificultad para el diálogo.

La exposición espera recibir a más de 10 mil visitantes y cuenta con una experiencia inmersiva que incluye una sala de proyecciones de 360 grados con contenido licenciado por la familia del escritor y desarrollado a partir de animaciones e ilustraciones hechas por talento colombiano, que recrea el universo poético del libro.

El recorrido se complementa con una línea de tiempo sobre la vida de Antoine de Saint-Exupéry, periodista, aviador, ilustrador y escritor francés, que escribió esta obra hace 82 años y sigue vigente al ratificar que lo esencial no solo es invisible a los ojos, sino inmutable al paso del tiempo. La exhibición también incluye algunas ilustraciones inéditas, muros interactivos con los personajes icónicos de la obra, citas emblemáticas y una musicalización francesa que recrea una atmósfera inspirada por la obra.

Para los más pequeños, la muestra incluye una piscina galáctica de pelotas, diseñada como una experiencia lúdica que conecta el juego con el universo de El Principito. Los fines de semana el grupo de teatro Kakatúa representará a los personajes del libro y se realizarán lecturas de algunos de sus capítulos.

Como parte de la experiencia en el tercer piso los visitantes encontrarán, a gran escala, el asteroide B-612, lugar de origen del Principito, un punto pensado para la interacción y la fotografía de los asistentes.

“Más allá del entretenimiento la idea es brindar unas herramientas de cultura ciudadana, abrir la conversación y dejar un mensaje”, afirma Clara Heredia, gerente del centro comercial.

La boletería para la exposición está disponible a través de La Tiquetera o bien en la taquilla habilitada en el evento. Las tarifas son:

- $38.000 para público general.

- $30.000 para afiliados a Comfama e Intelecto.

- $20.000 para quienes registren compras en el Centro Comercial Los Molinos.