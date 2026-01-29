Las cesantías son ese ahorro que, por ley, consigna el empleador cada año a nombre de sus trabajadores equivalente a un mes de salario por cada año trabajado. Aunque la norma establece que solo se pueden retirar en casos específicos —como desempleo, vivienda o educación—, en Protección el enfoque va mucho más allá del retiro inmediato. Para este fondo de cesantías, el verdadero valor está en acompañar a las personas para que conviertan este ahorro en una herramienta de planeación financiera capaz de materializar sus sueños en el mediano y largo plazo.
