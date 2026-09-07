En Urabá se lanzó Alianza Empleos Verdes, una iniciativa que busca preparar a jóvenes, mujeres y personas con discapacidad para acceder a oportunidades laborales vinculadas con sectores como la agricultura sostenible, la agroindustria ecoeficiente y la restauración ecológica.
Alianza Empleos Verdes llega a los municipios de Necoclí, Apartadó, Carepa y Chigorodó con una apuesta por el empleo digno, la formación y el fortalecimiento del talento local.
La alianza hace parte de la estrategia de inversión sostenible Global Gateway de la Unión Europea y tendrá una duración de 42 meses. En ese periodo, desarrollará procesos de formación para el trabajo, certificación de competencias, orientación e intermediación laboral y fortalecimiento de ecosistemas de empleo.
“Como Unión Europea creemos profundamente en el capital humano, porque es el que hace que pasen las cosas. En Urabá, las empresas que están acá se pueden convertir en catalizadores de nuevas inversiones, nuevas cadenas de valor y nuevos empleos. Por eso es tan valioso preparar el capital humano que está en la región”, afirmó François Roudié, embajador de la Unión Europea en Colombia.