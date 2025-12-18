Cuando la mayoría de programas similares que se encuentran en la oferta académica se enfocan en la salud individual, la carrera de Medicina de Uniremington en Medellín se ha destacado en sus 23 años de existencia por su énfasis en la salud familiar y comunitaria. Para esto, ha integrado asignaturas como Medicina familiar y comunitaria en todos los semestres de su pénsum, y transversalizado este enfoque a otras áreas como Medicina interna y Pediatría, en una apuesta por ver la salud desde perspectivas biológicas, mentales, sociales y ambientales. Para más información y matrículas, ingresa aquí. John Jairo Botello, actual decano de la Facultad de Ciencias de la Salud en Medellín, afirma que cursar Medicina en la institución es estudiar con un propósito, pues más que una carrera, el énfasis del pregrado se centra en la asistencia, el sentido social y la investigación. “Nuestra concepción es formar personas que se van a convertir en médicos y médicas, y no al contrario. Creemos que nuestros estudiantes son únicos e irrepetibles, y los abordamos de manera individualizada. Además, tenemos unos profesores que son profesionales idóneos, con formación en maestrías y doctorados, quienes han sido reconocidos en los últimos años en los ámbitos locales, nacionales e internacionales por lo que hacen”, dice Botello. Hoy, esta carrera en la ciudad acoge a 895 estudiantes, más otros 92 que están en residencias médicas. Además, cuenta con una planta de 116 profesores contratados: ocho con doctorado, 24 con maestría y 53 con especializaciones médico quirúrgicas, garantizando con esto una educación de alta calidad.

Los estudiantes del programa de Medicina disfrutan de laboratorios de anatomía, morfología y anfiteatro, biología, histología, microscopía, química, alimentos, de la vida, regencia y farmacia, y ciencias básicas biomédicas, y simulación clínica de alta fidelidad.

Calidad acreditada

Desde febrero del año 2023, el programa de Medicina de Uniremington cuenta con la acreditación en alta calidad que otorga el Ministerio de Educación Nacional, el cual estará vigente hasta 2027, y en la actualidad avanza en el proceso de reacreditación con el objetivo de extender este certificado por seis años más. La facultad, entonces, ha enfocado sus esfuerzos en identificar las necesidades reales del mercado para incorporar a su formación componentes que impactan en la calidad de vida de las personas y entregarles a la sociedad profesionales altamente capacitados, no solo desde aspectos clínicos y especializados en salud, sino desde el sentido humano. Para esto, ha fortalecido la formación en las competencias no técnicas o habilidades blandas, para enseñarles a los estudiantes a manejar conflictos y promover una comunicación asertiva tanto con los pacientes como con sus colegas; aspectos que se refuerzan en el currículo. También se identificó la necesidad de abordar la salud mental de los futuros profesionales y humanizar la atención, con la meta de que los médicos sean capaces de sanar y ser resilientes para poder ayudar a otros.

En la foto, laboratorio de simulación clínica de alta fidelidad.

¿Cuáles son las razones para estudiar Medicina en la Uniremington? Botello destaca tres motivos fundamentales para elegir este programa en la institución. El primero es su enfoque en formar personas que se convertirán en médicos y médicas, tratando a los estudiantes de manera individualizada. El segundo tiene que ver con la planta de profesores, con formación en maestrías y doctorados, reconocidos a en los ámbitos local, nacional e internacional por su enfoque humano, científico y pedagógico. Y el tercer punto se refiere a la integración de funciones sustantivas como la formación clínica, la investigación (con tres grupos ranqueados en A y A1), y la proyección social y extensión, buscando que el médico ayude al avance del conocimiento y se articule con la sociedad. Una infraestructura de calidad En este sentido, la institución ha realizado inversiones significativas en los últimos años para reforzar su infraestructura, con el fin de brindar una formación de calidad a los futuros médicos que se graduarán en sus aulas. Hoy los estudiantes del programa de Medicina disfrutan de laboratorios de anatomía, morfología y anfiteatro, biología, histología, microscopía, química, alimentos, de la vida, regencia y farmacia, y ciencias básicas biomédicas, y simulación clínica de alta fidelidad. También tienen acceso a un aula taller de anatomage para estudiar aspectos relacionados con la anatomía del cuerpo humano. De esta manera se consolida como una infraestructura a la altura de las expectativas y necesidades de quienes eligen esta profesión.

“Para 2026, tenemos grandes apuestas, como la creación de otros posgrados médico quirúrgicos, además de enfocar nuestros esfuerzos en la reacreditación en alta calidad”, dijo John Jairo Botello, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Uniremington. Y una buena noticia, el Ministerio de Educación Nacional -MEN- otorgó el registro calificado a la Maestría en Ciencias de la Salud, en modalidad presencial. Una razón más para conocer la oferta académica de Uniremington.

