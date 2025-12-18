Cuando la mayoría de programas similares que se encuentran en la oferta académica se enfocan en la salud individual, la carrera de Medicina de Uniremington en Medellín se ha destacado en sus 23 años de existencia por su énfasis en la salud familiar y comunitaria. Para esto, ha integrado asignaturas como Medicina familiar y comunitaria en todos los semestres de su pénsum, y transversalizado este enfoque a otras áreas como Medicina interna y Pediatría, en una apuesta por ver la salud desde perspectivas biológicas, mentales, sociales y ambientales.
Para más información y matrículas, ingresa aquí.
John Jairo Botello, actual decano de la Facultad de Ciencias de la Salud en Medellín, afirma que cursar Medicina en la institución es estudiar con un propósito, pues más que una carrera, el énfasis del pregrado se centra en la asistencia, el sentido social y la investigación. “Nuestra concepción es formar personas que se van a convertir en médicos y médicas, y no al contrario. Creemos que nuestros estudiantes son únicos e irrepetibles, y los abordamos de manera individualizada. Además, tenemos unos profesores que son profesionales idóneos, con formación en maestrías y doctorados, quienes han sido reconocidos en los últimos años en los ámbitos locales, nacionales e internacionales por lo que hacen”, dice Botello.
Hoy, esta carrera en la ciudad acoge a 895 estudiantes, más otros 92 que están en residencias médicas. Además, cuenta con una planta de 116 profesores contratados: ocho con doctorado, 24 con maestría y 53 con especializaciones médico quirúrgicas, garantizando con esto una educación de alta calidad.